Flor Silvestre sepultada junto a Antonio Aguilar al son del mariachi y de la banda

El deseo de Flor Silvestre al fin se cumplió, tras estar más de 13 años separada de su amado esposo Antonio Aguilar, ya está de nuevo junto a él. Al mediodía de este jueves fue sepultada Guillermina Jiménez Chabolla junto a "El Charro de México", en la tumba que está en lo alto del Cerro de San Cayetano, ubicado dentro del rancho El Soyate, en el municipio de Villanueva, estado de Zacatecas, México.

Debido a la contingencia sanitaria, solo los familiares y amigos más cercanos pudieron estar en el último adiós a Flor Silvestre. El cuerpo de la emblemática actriz y cantante fue velado en la finca donde vivía dentro de El Soyate desde ayer por la tarde. Antes de ser sepultada se ofició una misa de cuerpo presente. El sacerdote hizo especial énfasis en que la señora Guillermina Jiménez Chabolla siempre mantuvo unida a toda su familia y por lo tanto, les pedía a sus descendientes seguir con su ejemplo y permanecer juntos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Al finalizar la misa Pepe Aguilar comentó ante los presentes: "yo me quiero quedar con mi madre chistosa, con mi madre coqueta, con mi madre divertida, con mi madre bromista, traviesa, con mi madre que nos daba todo, todo el tiempo, con mi madre hermosa, guapa, divina, que todavía a quien le tocó verla aquí tendida (en el ataúd), a los 90 años verse así".

Todos los hijos de Flor Silvestre estuvieron reunidos para darle el últmo adiós. Foto: Facebook Pepe Aguilar

Asimismo el hijo de Flor Silvestre se comprometió a mantener a la familia unida, invitando a todos a dejar cualquier diferencia que hubiera entre ellos. "Yo me comprometo aquí, delante del cuerpo de mi madre y de los restos de mi padre, a hacer lo que el padre dijo hace rato, porque todo esto existe y existió por la unión de estas dos personas, hoy termina una era, en nuestras manos está la que sigue, yo me comprometo que por mí no va a quedar y que Zacatecas se seguirá escuchando en todo el mundo con el mismo respeto, con el mismo orgullo, con los mismos valores que nos enseñaron esta mujer y su marido.

Flor Silvestre y Antonio Aguilar, juntos de nuevo

Pepe Aguilar manifestó que desde que se murió su padre Antonio Aguilar, hace más de 13 años, su mamá Flor Silvestre ya se quería ir con él.

Por fin llegaste, ah como fregaste, desde que se fue mi papá, ah como diste lata, pues ahora si ya se te hizo y ahí vas a estar para siempre, ahora van a estar eternamente ahí.

El padre de Ángela Aguilar resaltó que Flor Silvestre y Antonio Aguilar no solo estarán en esa tumba, sino también en el corazón y en su memoria por siempre. Guillermina Jiménez Chabolla fue despedida con música de mariachi y banda.

Pepe Aguilar comentó que su mamá no era la única que estaba feliz en ese momento, sino también su papá Antonio Aguilar, al recibir de nuevo a su amada esposa luego de estar 13 años separados.

"52 años duramos juntos, le doy gracias a Dios de que me mandó un hombre especialmente para mí, considerado, bueno, lindo, conmigo era maravilloso, por eso yo me dediqué enteramente a él, en el espectáculo andábamos para un lado y para el otro, juntos, felices, llevando nuestras canciones mexicanas. Nunca nos pudimos separar porque no quise separarme, dejé todo, dejé películas, todo, lo único que me quedó fue que seguí grabando discos, pero todo lo demás, presentaciones (lo dejé), por que él era mi todo, Dios me lo mandó para mi felicidad y eso es lo que estoy ahorita disfrutando, todos esos recuerdos, cada momento de mi vida estoy recordando, todo eso tan bonito", dijo la hermosa Flor Silvestre hace unos años durante una entrevista con Juan García Lazalde.