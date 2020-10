Flor Silvestre y Antonio Aguilar en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separó

Flor Silvestre y Antonio Aguilar estuvieron juntos durante 52 años disfrutando de su amor, de su familia, del cariño de su público y de todo el éxito que cosecharon con sus respectivas carreras artísticas. Son una de las parejas más ejemplares del mundo del espectáculo, al ser la prueba clara que el amor verdadero existe y que llega cuando menos lo esperamos. Los cantantes estaban destinados a estar juntos, al final, solo la muerte los pudo separar.

Cuando Antonio Aguilar y Flor Silvestre contrajeron matrimonio, el sacerdote les preguntó: "¿prometes serle fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, amarlo y respetarlo todos los días de tu vida?". Ambos se prometieron amor y respeto, Guillermina Jiménez Chabolla y José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza, permanecieron juntos por más de cinco décadas. El amor puro que se tenían era el estandarte de su matrimonio y de su familia.

Flor Silvestre permaneció al lado de su amado Antonio Aguilar en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Una fotografía publicada en la cuenta de Facebook "Pepe Toro, museo digital de Antonio Aguilar" (un espacio en honor a "El Charro de México"), es una de los muchos ejemplos de que Flor y Antonio estuvieron juntos ante cualquier situación.

Se trata de una fotografía de Antonio Aguilar en el hospital y a su lado el amor de su vida, Flor Silvestre. De acuerdo con los comentarios en esta publicación realizada por la persona o personas que administran esta cuenta de Facebook en memoria de "El Charro de México", la foto es de cuando el cantante tuvo su problema de peritonitis: "una pareja que solo los separó la partida de Don Antonio". Otro usuario de esta red social expresó: "ejemplo de fidelidad en el matrimonio, Dios todopoderoso bendiga a la Dinastía Aguilar".

La última voluntad de Flor Silvestre

Antonio Aguilar falleció hace ya 13 años, el 19 de junio de 2007 a los 88 años de edad, a consecuencia de complicaciones de una neumonía la cual fue controlada, pero que le llevó a un cuadro de agotamiento agudo y que afectó su funcionamiento renal y pulmonar. Más de una década hace que "El Charro de México" no está físicamente al lado de su amada Flor Silvestre, pero si lo está en su corazón y cada uno de sus recuerdos.

Flor Silvestre ha comentado en varias ocasiones sentir la presencia de su esposo Antonio Aguilar en su casa en El Soyate, una finca que el cantante le construyó a Guillermina Jiménez Chabolla como símbolo de su amor. En una entrevista con Juan García Lazalde (hace unos años), la matriarca de la Dinastía Aguilar comentó: "él está aquí, aquí está, no se va de conmigo y le digo a Dios nuestro señor que le permita siempre estar aquí, que no se me vaya nunca, porque yo lo siento y siento muchas veces la presencia o un silbido".

Siempre me silbaba para saber si estaba yo en algún lado, me silbaba y a veces así siento, así lo he sentido y aquí está él conmigo. Yo platico con él de todo lo que esté pasando, está conmigo siempre.

Como mencionamos unos párrafos arriba, Flor Silvestre y Antonio Aguilar permanecieron juntos por 52 años, de los cuales vivieron 39 años en su hermosa y armoniosa casa en el rancho El Soyate ubicado en Villanueva, Zacatecas. "Era nuestro nido, llegábamos aquí de algún espectáculo, me decía: 'llegamos a tu casa' y yo le decía: no, tu casa, mi casa, nuestra casa'". Asimismo su esposo le decía: "la hice (la casa) poniendo una flor en cada parte para que nadie dude que te la hice a ti".

En aquella entrevistaFlor Silvestre manifestó que su última voluntad era, cuando Dios se la llevara, ser sepultada junto a su esposo Antonio Aguilar, cuya cripta se encuentra en lo alto de un cerro en El Soyate. "Mi casa, la adoro, me siento feliz, ya no he vuelto a México (la ciudad) y ya no voy a volver, el tiempo que Dios me tenga aquí, aquí lo quiero pasar lo que me quede de vida, en el cerrito que está ahí, la cripta donde está mi esposo, ahí voy a estar yo con él, juntitos".