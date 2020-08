Flor Silvestre y Antonio Aguilar: la bella historia de su primer beso tras un paseo a caballo

Flor Silvestre cumplió el pasado fin de semana 90 años de vida y casi 50 de estos, los pasó al lado de su gran amor Antonio Aguilar. La grandiosa cantante y actriz Guillermina Jiménez Chabolla guarda muchas bellas historias en su corazón y memoria: cuando conoció a "El Charro de México", sus amores de juventud, los shows ecuestres al lado de su esposo, la historia de su primera beso y muchas más.

En diversas ocasiones Guillermina Jiménez Chabolla ha compartido con el público que tanto la quiere y respeta, muchas de sus historias de vida. Hace unos años en el programa "Don Francisco presenta", Flor Silvestre contó historia de su primer beso con Antonio Aguilar. Ambos cantantes se conocieron en 1950 en la estación de radio XEW (también conocida por su nombre comercial W Radio, una de las estaciones más antiguas de México); en aquel entonces la intérprete tenía un programa llamado "Increíble pero cierto".

Un día Antonio Aguilar fue a cantar al programa de Flor Silvestre (quien ya en ese momento era una gran cantante y actriz). Al verlo por primera vez Guillermina Jiménez Chabolla quedó cautivada por el porte y la galanura del cantante, pero de un simple saludo no pasó. Sería años después cuando los cantantes se enamorarían. El destino los llevó a protagonizar su primera película juntos llamada "La huella del chacal" en 1955, posteriormente trabajaron en más producciones cinematográficas.

En las filmaciones de una de estas películas, Flor Silvestre recibiría el primer beso de amor de Antonio Aguilar. En el programa "Don Francisco presenta", la cantante y actriz contó que tras terminar unas escenas, Antonio y ella fueron a pasear a caballo por la zona donde estaban grabando la película.

Salíamos diario a montar a caballo, después de que decían el 'corte' y así nos fuimos conociendo mucho mejor, un día nos perdimos en el campo, como era muy noche dábamos vueltas a una laguna, no encontrábamos la salida.

Flor Silvestre y Antonio Aguilar disfrutaron de su amor por casi 50 años. Foto: Instagram @antonio_aguilar_y_flor_club_

Flor Silvestre relató que al pasar el tiempo y no regresaban a la locación, personas del equipo de producción fue a buscarlos y tras encontrarlos los regañaron pues no sabían nada de ellos. El delegado de actores, enojado, le pidió a la actriz que se subiera a la camioneta, pero ella se negó, ya que estaba segura que Antonio Aguilar se burlaría de ella por no aguantar montada a caballo el viaje de regreso a la hacienda donde estaba filmando la película.

Nos fuimos a caballo detrás de la camioneta que nos iba guiando, llegamos a la hacienda directo a las caballerizas y entonces me dijo (Antonio Aguilar): 'tenga, dele a su caballo que se portó muy bien', me dio unos cubitos de azúcar y se los dio yo al caballo, cuando se los estaba dando, él llegó por aquí atrás (en el cuello) y me dio un beso.

Llena de emoción al recordar el primer beso que le dio Antonio Aguilar, la cantante Flor Silvestre expresó: "y en ese momento fue cuando yo dije: '¿qué es esto?', entonces, ahí empezó la cosa (su historia de amor)". Posteriormente Don Francisco le preguntó a Guillermina Jiménez Chabolla: "¿usted tenía ganas que le diera ese besito?", a lo que la hermosa actriz respondió sin pensar: "¡si!".

La historia de amor de Flor Silvestre y Antonio Aguilar provoca muchos suspiros. Foto: Instagram @antonio_aguilar_y_flor_club_

En este mismo programa, "Don Francisco presenta", se mostraron unos videos donde Antonio Aguilar decía cosas maravillosas sobre su esposa Flor Silvestre: "estoy enfermo de amor, mi vieja me tiene así, enfermo de amor desde hace 31 años". En otro de estos emotivos videos, "El Charro de México" expresó en una entrega de premios:

Llevo 40 años de casado y mi mujer forma parte importante de mi espectáculo y con ella he viajado, a ella le debo que me conserve tan 'roro', tan joven y tan bien, a mi viejita Flor Silvestre.

