Flor Silvestre y la fuerte cachetada que le dio a Antonio Aguilar en la película "Escuela para solteras"

Flor Silvestre y Antonio Aguilar filmaron juntos varias películas, llegando a convertirse en una de las parejas más queridas de la época de oro del cine mexicano. La primera película en la que trabajaron juntos fue "La huella del chacal" en 1957. Sería la película "El rayo de Sinaloa", también de 1957, cuando los actores se enamoraron durante las filmaciones. Desde entonces permanecieron juntos hasta que la muerte los separó.

En aquellos años cuando se dio a conocer la relación amorosa entre Flor Silvestre y Antonio Aguilar, el cantante expresó durante una entrevista: "descubrí en ella su sentimiento, su sentir, su limpieza, su hermosura por dentro y por fuera, su manera de pensar, su sentimentalismo, su delicadeza, su femineidad y no tuve más remedio que enamorarme de ella".

Entre las varias películas que hicieron juntos Antonio Aguilar y Flor Silvestre, está "Escuela para solteras" que se estrenó en 1965. Esta historia bajo la dirección de Miguel Zacarías, también estuvo protagonizada por Luis Aguilar y Amador Bendayan. En la película Amador (personaje intepretado por Amador Bendayan) quiere casarse con su novia, pero hay un pequeño detalle, la jefa de la familia (Sara García) le pone una condicíon: todas las hermanas mayores de su novia, tienen que casarse primero y por orden de edades, siendo su novia la menor. Amador tiene que buscarles marido a todas sus cuñadas, entre ellas Elisa (personaje de Flor Silvestre).

"Escuela para solteras" con Antonio Aguilar y Flor Silvestre, una de las joyas de la época de oro del cine mexicano.

En una cuenta de Instagram dedicada a Flor Silvestre, se compartió una divertida escena de Antonio Aguilar y la actriz, en la película "Escuela para solteras". En dicha escena están en una feria y Antonio Contreras (personaje del cantante), aprovecha para estar muy cerquita de Elisa mientras le enseña a disparar en el tradicional juego de el tiro al blanco: "¿dónde se va a encontrar a otro hombre mejor que yo", le dice.

Todo iba muy bien, hasta que un niño llega y le dice a Antonio: "¡papá, papá, te habla mi mamá!". Ante la sorpresa de Elisa simplemente comenta: "oiga señorita, este muchacho no es mi hijo", a lo que el personaje de Flor Silvestre le reclama: "sinvergüenza, pero si tiene su misma cara". Cuando Antonio trataba de calmar la situación, Elisa le dio tremenda cachetada, dejando muy en claro que nadie le vería la cara de tonta.

"Adoro esa escena", "el niño se parece a mí también jajaja", "me encantan ssus películas", "no tiene su cara, pero ese cachetadón", "hola señora Flor soy su fan y me encantan sus películas y canciones, la admiro mucho", "yo tengo esa película", son algunos de los comentarios en el video compartido por la cuenta de Instagram @_flor_silvestre_.

Guillermina Jiménez Chabolla, mejor conocida como Flor Silvestre, participó en más de setenta largometrajes, en la mayorías de esos como protagonista. En algunas ocasiones participó como actriz secundaria o artista invitada. La viuda de Don Antonio Aguilar ("El Charro de México"), es una de las actrices más queridas, admiradas y respetadas de la extinta época de oro del cine mexicano.

Flor Silvestre tuvo se debut en el cine en 1950 en la película "Primero soy mexicano". Cabe mencionar que la carrera cinematográfica de Guillermina Jiménez Chabolla (originaria de Salmanca, Guanajuato) abarcó varios géneros, entre ellos la comedia ranchera, el drama rural, el western mexicano, el cine de terror, la comedia urbana y el drama revolucionario.