Flor Silvestre y lo que representaba para ella la canción Es Mejor Perdonar de Juan Gabriel

No cabe duda que Flor Silvestre era una mujer muy querida en el mundo del espectáculo, pues le tocó conocer a las nuevas generaciones a pesar de que pertenecía a la Época de Oro del cine mexicano, los nuevos artistas le tenían mucho respeto y uno de ellos fue Juan Gabriel, con quien tuvo la oportunidad de grabar en el pasado.

Fue en un programa de Verónica Castro, donde Flor Silvestre le confesó a la actriz una anécdota muy bonita de la canción Es mejor perdonar, pues no solo le dijo que ella era la indicada para que la interpretara, sino que tenía un día para aprendérsela, algo que le provocaba nervios a la esposa de don Antonio Aguilar, pues era parte de una nueva mezcla musical del cantante.

"Quiero que se aprenda esta y me dio una caseetito, para mañana '-¿por qué para mañana?-', pues vamos a ir a grabar a Hollywood, donde yo estoy haciendo una mezcla de un disco mío entonces dije bueno a ver si me la puedo aprender no sabía yo ni para que ni nada al día siguiente el estuvo diciéndome como le hiciera cada frase", dijo Flor Silvestre.

Como era de esperarse el tema fue un éxito total y la amistad entre la legendaria Flor Silvestre y Juan Gabriel se fortaleció aún más, ya que siempre se tuvieron un gran aprecio, además el intérprete de Querida, sabía de la gran figura que era Flor Silvestre quien a pesar de haberse alejado de la pantalla grande para dedicarse a la música, siempre fue un gran exponente de la pantalla grande donde inició su carrera.

Además, la actriz siempre fue considerada una dama en toda la extensión de la palabra, pues nunca estuvo metida en escándalos de ningún tipo, mucho menos rivalidad con sus compañeras de trabajo quienes le tenían su gran respeto.

"Enorme mi inolvidable Florecita..pedimos exigimos los que la admiramos un gran homenaje el más grande..como lo fue ella", "Una voz única! Una Exelente esposa con una magnífica Familia, dignos de admirar!", "Con esta canción, Flor Silvestre pertenece al grupo de musas e intérpretes oficiales de Juan Gabriel, en donde también están otras grandes cantantes como Angélica María, Rocío Dúrcal y Monna Bell", escriben los fans de la guapa mujer.

