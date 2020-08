Flor Susana Aguilar, la hermosa nieta de Flor Silvestre que no todos conocen

Flor Silvestre y Antonio Aguilar formaron una de las mejores dinastías musicales de México; no solo sus hijos Antonio Jr. y Pepe Aguilar siguieron sus pasos artísticos, sino también sus nietos (la tercera generación de la Dinastía Aguilar). Por lo general mucho se habla de Ángela, Majo o Aneliz Aguilar, pero lo que no muchos saben, es que la señora Guillermina Jiménez Chabolla tiene otra nieta, Flor Susana Aguilar, igual de bella y talentosa que las jóvenes antes mencionadas.

Flor Susana Aguilar es hija de Antonio Aguilar Jr. (el primogénito del matrimonio de Antonio Aguilar y Flor Silvestre). Al igual que su hermana Majo Aguilar, tiene grandes dotes musicales. Estudia actuación y anhela seguir los pasos de la Dinastía Aguilar y tener una carrera artística.

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 19 mil followers, Susana Aguilar suele compartir lindos recuerdos familiares, selfies donde deja en evidencia la belleza que heredó de su abuela Flor Silvestre. De acuerdo con las fotografías que ha compartido en esta red social, uno de sus lugares favoritos es la playa.

Flor Susana Aguilar, es hermana de Majo Aguilar. Foto: Instagram @susana__aguilar

El pasado fin de semana su abuelita Flor Silvestre cumplió 90 años de edad. La familia Aguilar le organizó un sencillo y significativo festejo en el rancho El Soyate. Susana Aguilar le dedicó estas palabras: "hoy es cumpleaños de mi abuelita Flor, Flor que tiene una presencia y una belleza que continúa asombrándome. Flor que es fuerte, dulce, inteligente y que puede platicar contigo horas si te acercas a ella cuando está sentada en su sillón.Flor que lleva pintados los labios siempre".

Flor que observa siempre atenta y que con su ejemplo me enseña que las voz de las mujeres se escucha y fuerte. Mi abuelita Flor, llena de anécdotas de su infancia, la música, la vida y de Antonio, su compañero de vida. Feliz cumpleaños, te quiero mucho, felices 90 años.

Flor Silvestre celebró su cumpleaños número 90 junto a su familiar. Foto: Instagram @susana__aguilar

Asimismo Susana Aguilar compartió una fotografía junto a su hermosa abuela Flor Silvestre, durante la celebración por sus 90 años de vida. También publicó en las stories de su cuenta en Instagram, una foto de Guillermina Jiménez Chabolla junto a sus nietos cuando todos eran unos niños.

Flor Silvestre junto a sus nietos. Foto: Instagram @susana__aguilar

Varios años atrás, Antonio Aguilar Jr., su mamá Flor Silvestre y sus hijas Majo y Susana Aguilar, estuvieron en el programa de Don Francisco, donde ambas hicieron sentir muy orgullosa a su abuela al verlas cantar. Aunque la señora Guillermina Jiménez Chabolla señaló que desde ya debían iniciar con sus carreras artísticas, su papá opinó todo lo contrario, señalando que primero debían estudiar.

"Cantan muy bonito estas niñas, me puedo atrever a decir que me gusta más como canta Majo Aguilar que Ángela Aguilar", "cantan mil veces mejor que Ángela Aguilar, reconozco que también tiene lo suyo, pero las voces de estás niñas son contagiosas como la de la Sra Flor Silvestre, algo que no me pasa con la otra chica", "que hermoso cantan, hereradon el talento", son algunos de los comentarios en YouTube sobre Susana Aguilar y su hermana Majo (María José).

Susana Aguilar compartió en aquel programa de televisión, el recuerdo que tiene de su abuelo Antonio Aguilar: "yo de mi abuelito tengo recuerdos de que siempre trataba de mantenernos unidos, siempre en el rancho, en las navidades, aunque estuviera cansado, salía con todos nosotros para que todos estuviéramos unidos".

