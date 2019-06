Florence Pugh prueba suerte en el género de terror con Midsommar

¿Cómo uno, voluntariamente, incluso con entusiasmo, entra en una pesadilla iluminada por el sol como "Midsommar" de Ari Aster? Para Florence Pugh, la motivación llegó mientras observaba el zoom de la cámara entre las piernas de Toni Collette en un momento especialmente balético durante el febril clímax del debut de Aster, "Hereditario".

"Recuerdo que me imaginaba lo que ella habría tenido que hacer. Pensé: "Sí, realmente quiero ser parte de esto", recuerda Pugh. "No es como si me fuera:" Tengo muchas ganas de interpretar a una dama que se vuelve loca en un campo ".

En "Midsommar", Pugh interpreta a Dani Ardor, una estudiante universitaria apenada por el dolor que poco después de que su familia muere de una manera espantosa, se une a su novio a largo plazo (Jack Reynor) y sus amigos en un viaje de verano a la pastoral sueca compuesto de harga. Ella se llena de temor existencial y ansiedad de relación; su inevitable ruptura ha sido pospuesta simplemente por la tragedia de Dani. Resulta que los rituales paganos cada vez más oscuros y alucinógenos de un antiguo culto sueco, aparentemente idílico, son menos que la terapia ideal para parejas.

La película, que A24 lanzará el miércoles en los cines, no fue una elección natural para Pugh, la actriz británica de 23 años. A ella no le gustan las películas de terror. Pero se sintió atraída por la precisión de la coreografía de Aster, el quebrantamiento de sus personajes y el atractivo de saltar por un retorcido agujero de conejo.

"Había algo sobre su locura al final que sabía que disfrutaría y sabía que tenía que hacer", dijo Pugh en una entrevista reciente. "Nunca había jugado a alguien así antes y eso fue muy emocionante". Ella no mejora. Ella se confunde más pero en esa confusión es liberada. Y eso es fascinante ".

En su corta y rápida carrera en expansión, Pugh ha demostrado su habilidad para transformarse. Ella ha interpretado personajes que, con o sin cordura intacta, entran en su cuenta. En su avance de 2017, "Lady Macbeth", de William Oldroyd, interpretó a una mujer victoriana joven y ardiente que, habiéndose casado en una casa inglesa implacable y monótona, se apodera de su propia libertad. En "Fighting With my Family" de Stephen Merchant, lanzada a principios de este año, interpretó a una chica inglesa de clase trabajadora que conquista las probabilidades y la duda de sí misma para convertirse en una luchadora profesional de la WWE.

"Siempre hay algo atractivo sobre un cambio y sobre alguien que se está gestando en su propio cuerpo y en su propio yo", dice Pugh.

Sería conveniente decir que Pugh también se está gestando. Y eso es cierto hasta cierto punto. Días después de que Pugh hablara, debía comenzar la producción de la película independiente Black Widow de Marvel, junto a Scarlett Johansson. A finales de este año, será coprotagonista de "Little Women" de Greta Gerwig, una de las películas más esperadas del año. Su fama crecerá exponencialmente.

Pero Pugh también parece ya completamente formado. Ella creció en una familia grande y creativa en Oxford. Su madre enseña danza y dos de sus hermanos también actúan, incluido Toby Sebastian, que apareció en "Game of Thrones". Tiene un aplomo y una franqueza hacia ella que, combinada con la vitalidad de sus actuaciones, ha llevado frecuentemente a comparaciones con Kate Winslet. .

"Florencia es algo sobrenaturalmente segura", dice Aster. "Ella realmente no es como Dani en absoluto. Esas cualidades más mansas no se encuentran en la personalidad de Florencia ".

Fue "Lady Macbeth" la que puso a Pugh en el radar de Aster. Al principio, formaron Skyped para hablar sobre la película, pero las cosas solo se unieron después de que el director había pasado por cientos de audiciones.

"Acabo de tener un sentimiento muy fuerte sobre ella después de ver a 'Lady Macbeth'. En 'Lady Macbeth', interpreta a esta impenetrable, equilibrada y calculadora mujer sociopática. Pero pude verla haciendo esto, que es casi el polo opuesto ", dice Aster. “Y también hay una trayectoria en la película. Estaba emocionada de verla darse cuenta de ese arco ".

La parte estaba cerca de Aster; El cineasta neoyorquino de 32 años se basó en Dani. Así como los terrores de "Hereditario" surgieron de la dinámica familiar, el horror popular de "Midsommar" se basa en una ruptura. Aster lo escribió a raíz de una división universitaria que, como "Midsommar", mezclaba el dolor emocional con psicodélicos. Aster concibe la película como un mal viaje.

“En la universidad hice setas varias veces y tuve un par de viajes muy, muy malos. También estaba en un lugar en mi vida donde no era una buena idea hacerlo. Nada como por lo que está pasando, pero de la misma manera que probablemente no debería estar tomando hongos, yo tampoco debería haberlo hecho ", dice Aster. "He hecho de la escritura una pequeña tradición personal cuando estoy en crisis. Muchos de estos guiones fueron una terapia involuntaria para mí ".

El rendimiento de Pugh es de múltiples capas. Su Dani está obsesionada por un dolor insondable, ansiosa por la inseguridad en su relación y plagada de confusión a su alrededor. Está completamente sola, en el lugar más extraño.