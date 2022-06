Florinda Meza al igual que Verónica Castro es atacada en redes por excederse con los filtros

Florinda Meza de 73 años de edad, fue duramente criticada en redes sociales, esto después de haberse tomado una foto junto a la presidenta de su club de fans, pues la visitó para tener una charla por su trayectoria en el mundo del espectáculo, pero sin duda alguna la publicación dio de que hablar.

"Gracias, @fernandaprestes12 @fc_oficialflorindameza por tu hermosa visita, pero sobre todo, por tu cariño y dedicación hacia mí todos estos años. Eres bella y proyectas una energía muy linda, de verdad. Te mando un abrazo y disfruta Cancún", escribe la famosa artista.

Y es que Florinda Meza al momento de compartir la foto, decidió ponerse un filtro para verse espectacular ante sus fans, pero más de uno se molestó, pues le hicieron saber a la actriz mexicana que su piel se miraba de plástico, por lo cual fue muy criticada en varios comentarios por su decisión.

"Alguien se está pasando con el bótox me parece", "Hay niños en África que toman agua sucia, debido a q esa foto tiene todos los filtros de la tierra", "Hasta la dentadura más fake que nada", "No importa lo que se haga, es su cuerpo, es su vida. Perooo la vejez no se disimula, es mi opinión con todo respeto", "Se ve mejor cómo doña Florinda , con todo y sus rolos", escriben las redes al ver la foto.

Para quienes no lo saben en más de una ocasión, la ex pareja de Roberto Gómez Bolaños ha sido muy criticada en redes sociales por como ha cambiado su aspecto físico el cual se debe supuestamente a retoques estéticos, de los cuales nunca ha dicho nada, pues no le gusta hablar de esos temas.

Además, la también productora no solo se ha dado a conocer por su talento, sino por ser una mujer de carácter fuerte, es decir, ella siempre ha demostrado lo que piensa donde sea, prueba de ellos ha sido en eventos o alfombras rojas donde deja a más de uno con el ojo cuadrado por las declaraciones que se carga, aunque muchos piensan que es una mujer fría quienes la conocen ya saben como es su personalidad.