Florinda Meza explota contra Televisa, tras quedar los programas de Chespirito fuera de la televisión

¡Pi pi pi pi pi pi pi pi! Todos los programas creados por Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, han quedado fuera de la televisión a nivel mundial. Las series como El Chavo del 8 dejaron de transmitirse en la televisión tanto en México como en muchos países de Latinoamérica el pasado viernes 31 de julio. Los fans han expresado su sentir en redes sociales, al igual que la actriz Florinda Meza.

La salida de los programas de Chespirito de la televisión, se debe a una disputa legal entre la familia de Roberto Gómez Bolaños, creador de las series y Televisa, que están definiendo a quién le corresponde recibir los recursos económicos producto de los derechos de retransmisión. Roberto Gómez Fernández, hijo del fallecido "Genio del Humorismo", comentó en Twitter: "aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo y estoy seguro que lo lograremos".

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

En su cuenta de Twitter Florinda Meza compartió una serie de mensajes con respecto a la salida de los programas de su amado Chespirito, de la televisión abierta. "¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente".

Además, va en contra de sus propios intereses comerciales, porque en este momento queremos ver todo aquello que nos recuerde un mundo que fue mejor. Chespirito ya es un programa de culto. Es parte del ADN de los latinos, lo llevamos en la memoria genética, pretender eliminarlo de tajo es una medida poco inteligente.

Florinda Meza dio a conocer que ella no ha sido tomada en cuenta en las negociaciones. Foto: Twitter @FlorindaMezaCH

Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, mandó este mensaje a Televisa: "es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es dónde menos te valoran. Nunca pensé que me llegara a suceder, pero por primera vez encuentro una razón para decir ¡qué bueno que mi Rober no está en este mundo! Este acto incomprensible patea su recuerdo y lo que él más respetó: al público. Tal vez algunos ejecutivos sin visión lo quieren borrar, pero en el corazón y la memoria de los buenos que siempre lo han seguido, estará más vivo que nunca. ¿Verdad que sí?".

Al final de sus publicaciones en Twitter, Florinda Meza compartió la imagen de un mensaje que se encuentra en la tumba de Roberto Gómez Bolaños. "A la vida, por lo tanto, le tengo que agradecer que por mí doble quehacer, escritor y comediante, es la risa mi constante y fascinante placer".

Epitafio en la tumba de Roberto Gómez Bolaños. Foto: Twitter @FlorindaMezaCH

Hasta el momento Televisa no ha comentado nada al respecto. Programas como El Chavo del 8 (que alcanzó los 100 capítulos) inició transmisiones en 1973 y concluyeron en 1980, sin embargo, los capítulos se continuaron emitiendo en muchos países de América Latina. En 1995 alcanzó los 300 millones de espectadores a nivel mundial y en 2006, se creó la serie animada de El Chavo del 8 para llegar a nuevas generaciones.

Aunque la obra de Roberto Gómez Bolaños ha gozado por décadas de amplia aceptación entre el público hispanoparlante, la intelectualidad mexicana frecuentemente ha lanzado críticas hacia la misma. De acuerdo a Darío Martínez Brooks, ningún otro cómico mexicano ha alcanzado a tantos países de habla hispana. El crítico de televisión Álvaro Cueva opina que Chespirito tuvo la capacidad de aprovechar el lenguaje televisivo y crear guiones originales que podían entretener "a niños y adultos por igual".

Según el sociólogo e investigador de la UNAM Raúl Rojas Soriano, los chistes que hacía Quico sobre la pobreza de El Chavo, las bromas sobre la obesidad de Ñoño o el rechazo de la comunidad a Bruja del 71, exaltan comportamientos clasistas y machistas. Según Luis Carrasco, profesor de Comunicación en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), "en sus programas había un auténtico bullying".

También te puede interesar:

Así lucía Ramón Valdés el día de su boda religiosa con la bella actriz Araceli Julián

Carlos Villagrán, Quico, reveló que Pablo Escobar le ofreció 1 mdd por actuar en la fiesta de su hija

Los personajes que inmortalizaron a Édgar Vivar en El Chavo del 8 y en Chespirito