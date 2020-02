Florinda Meza humilló a Anabel Gutiérrez, lo confiesa ella

La actriz Anabel Gutiérrez se decidió a hablar y revelar lo que nunca antes había dicho: sufrió muchas humillaciones por parte de Florinda Meza cuando trabajaron juntas en Chespirito, programa de Televia, motivo por el cual representó para ella algo bastante fuerte.

Anabel Gutiérrez interpretó en Chespirito a Doña Espotaverderona, mientras que Florinda Meza a La Chimoltrufia y a Doña Florinda. Dichos personajes eran favoritos del público, pero entre las actrices que les daban vida había bastante problemas.

A través de una entrevista que Anabel da para el programa 24X y circula en YouTube, cuenta que fue humillada por Florinda Meza en varias ocasiones.

Un día me dijo que me iba a llevar al camerino para enseñarme a ser actriz, bueno, me recalcó que lo era en el cine, pero en la televisión no."