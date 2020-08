México. La actriz y productora mexicana Florinda Meza le cuenta a Paty Chapoy la vez que demostró ser más estrella que Sting. En su visita al programa "Ventaneando", la señora Meza compartió una anécdota referente a la vez que pudo ver y tener prácticamente frente a ella a Sting, y en la que también se vio involucrada su hermana.

Florida Meza tiene miles de anécdotas qué contar respecto a su vida personal y profesional, puesto que durante muchos años trabajó en las grabaciones de los programas "El Chavo del 8" y "Chespirito", en Televisa. Dichos programas le dieron, al igual que a sus compañeros actores, fama, popularidad y oportunidades de viajar dentro y fuera de la república mexicana.

Doña Florinda, quien fue esposa del fallecido don Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", revive en "Ventaneando" una de tantas anécdotas y se refiere a la única vez que ha podido ver a Sting. Sucedió en Argentina y es algo verdaderamente curioso que siempre que recuerda estalla en risas.

Meza, quien es originaria de Juchipila, Zacatecas, en la misma entrevista con Pati Chapoy señala que Sting había llenado una vez el estadio de Chile, en esa ocasión que coincidieron. "Iba de salida cuando nosotros llegamos (el elenco de "El chavo del 8") y llenamos nososotros dos veces el mismo día, le dije a mi hermana: 'soy más estrella que Sting y ni me tomas en cuenta'".

Doña Florinda se hizo famosa luego de interpretar a Doña Florinda y a la Popis en "El Chavo del 8", a Cándida en "La chicharra", a "Chimoltrufia" en Los caquitos y Doña María Expectación del Macho, La Vecina en Los Chifladitos del programa "Chespirito", programas transmitidos con éxito en las décadas de 1970 y 1980 y principios de los años 1990.

La actriz es la viuda de don Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", quien falleció el 28 de noviembre de 2014; ambos contrajeron matrimonio en 2004. Doña Florinda estuvo alejada de los escenarios durante varios años y en 2019 regresó al cine con su actuación en la película "Dulce Familia", donde actuó al lado de otros actors como Fernanda Castillo, Vadhir Derbez y Regina Blandon.

Los actores Florinda Meza y Carlos Villagrán interpretaron en "El Chavo del 8" a "Doña Florinda" y a su hijo "Kiko", personajes muy queridos por el público en la vecindad de "El Chavo", pero en la vida real ellos habrían mantenido un romance, comenta Villagrán.

En entrevista para el canal chileno Radio Mitre, Carlos Villagrán reveló que doña Florinda fue quien lo buscó y por eso anduvieron un tiempo juntos, pero ese "romance" sucedió hace más de cuarenta años y el señor Villagrán lo revive porque se lo preguntan.

Eso ya pasó hace más de cuarenta años. Más bien fue una cosa amigable que otra cosa. Te voy a decir algo que nadie me cree. A mí me dicen: '¿Tú anduviste con Doña Florinda?', y yo digo: 'No, Florinda anduvo conmigo porque ella fue la que me buscó'. Es muy raro que te digan eso”, comenta el famoso.