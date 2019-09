Florinda Meza le da el pésame a la Chilindrina tras rivalidad

Tras la muerte de Gabriel Fernández, esposo de María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como La Chilindrina, mucho se ha dicho sobre el mensaje que le dedicó su excolega Florinda Meza, con quien se dice una rivalidad desde que trabajaron en La Vecindad del Chavo del Ocho, producida por Roberto Gómez Bolaños su difunto esposo.

María Antonieta: quiero darte mi más sentido pésame por la muerte de tu amado esposo Gabriel. Entiendo perfectamente lo que sientes y te acompaño en este dolor. Espero que pronto encuentres consuelo y paz, escribió Florinda Meza en su mensaje dedicado a su colega.

Mientras tanto usuarios también dieron su pésame a la actriz, además comentaron la publicación hecha por Florinda quien subió una foto donde aparece el Chapulín colorado y las dos mujeres juntas.

"Respeto antes de todo, que orgullo de ti mi querida Flor", "Mi más sentido pésame María Antonieta, mi Chilindrina", "Que bueno que en momentos así dejen las diferencias de lado", le escribieron a Florinda Meza por sus palabras de aliento.

Recordemos que 'Chespirito' y Florinda Meza comenzaron una batalla legal con el personaje de La Chilindrina, causando un distanciamiento durante varios años además de varias batallas en juzgados por el polémico personaje.

Cabe mencionar que María Antonieta ya ofreció sus primeras declaraciones ante la muerte de su esposo y dijo que la semana siguiente, ofrecerá una conferencia de prensa para dejar bien claro que hará con su vida tras la perdida.

"He pasado muchos días dándole vueltas al asunto, pensando en que podría decirles, que hoy mi vida ha dado un cambio total, que el amor de mi vida se me fue, no sé que más puedo hacer y no quiero decirles nada más porque tengo que pensar muy bien...", dijo la actriz para el programa Un Nuevo Día.