Florinda y yo nunca fuimos amigas: "La Chilindrina"

María Antonieta de las Nieves, conocida por su personaje de "La Chilindrina", dijo que a pesar de su retiro del circo tras estar vigente 20 años, a través de su canal de YouTube "Chilindrilandia" se mantendrá cercana a sus fans.

"La Chilindrina". Foto: Twitter

“Me despido estando bien todavía, no viéndome tan mal físicamente”, confesó.

En entrevista con el programa "Ventaneando", María Antonieta reveló que luego de sufrir un boicot para que parara la circulación de su libro autobiográfico "Había una vez una niña en una vecindad" , éste volverá a ser lanzado pronto, y señaló que dicho boicot también ha afectado a shows que tenía pensados en países de sudamérica.

Te quiero mucho amigo, gracias por todo. ❤️ @chavodelochoficial Una publicación compartida por La Chilindrina (@chilindrinaofficial) el 22 de May de 2017 a la(s) 9:52 PDT

Cuando se le preguntó quién estaría detrás de dicho boicot, María Antonieta sonrió y prefirió no dar nombres, sin embargo, cuando la prensa le dijo que si se trataría de alguien con apellido "Meza", la actriz no lo confirmó y únicamente dijo sonriendo "no creo".

Sobre Florinda, la "Chilindrina" reconoció que nunca tuvieron una amistad, y que por esa razón no tiene anécdotas que contar con ella.

"Nunca fuimos amigas. Probablemente si hubiéramos sido amigas sí tendría anécdotas que contar con ella", aseguró.

Sobre el libro, afirmó que vendrán publicadas fotos inéditas, y a diferencia de Florinda, reconoció que a pesar de estar distanciada de Carlos Villagrán, afortunadamente el reencuentro se dió 20 años después.

Con información de El Universal.

Sale en "Stranger Things".

"La Chilindrina", de la vecindad del Chavo del Ocho forma parte del nuevo promocional de la serie de televisión "Stranger Things" (nueva temporada) el cual se estrenó el pasado 27 de octubre.

María Antonieta de las Nieves, con su personaje de "La Chilindrina", se inmiscuyó en una situación similar a la que le ocurrió a Eleven, la niña protagonista de "Stranger Things".

"La Chilindrina" se ve en una de las escenas características de la primera temporada, que será recordada por quienes están al día con la historia.

"La Chilindrina" recrea ese momento de la historia mientras añade las frases y expresiones propias de su personaje, e incluso haciendo referencia a personajes como Don Ramón o Kiko.

Sin duda es una versión más “oscura” de la Chilindrina, pues también tiene los poderes mentales de Eleven, capaz de mover objetos y lastimar a las personas.

TE PUEDE INTERESAR.

Así Mhoni predijo la muerte de cantante grupero.

Luego de que se supiera del fallecimiento de uno de los vocalistas de la agrupación Cuisillos, salió a la luz aquel momento donde en una de sus predicciones meses antes advirtió de lo que estaba por suceder dentro del ámbito.

Buenas noches amigos . Recuerden que se les quiere mucho Una publicación compartida por Mhoni Vidente (@mhoni1) el 24 de Oct de 2017 a la(s) 6:31 PDT

Aunque lo más escalofriante que dijo Mhoni Vidente en el programa Sale el Sol fueron los detalles de la muerte del vocalista ya que especifico donde seria y como sucedería esta.

El cantante de la banda Cuisillos, Francisco Ernesto Ruíz quien en ese momento contaba con 32 años de edad, habría sido abatido a balazos supuestamente durante un asalto a su domicilio particular en Guadalajara, Jalisco, del cual lo último que se sabe del caso, es lo mencionado por el ex fiscal del estado Eduardo Almaguer Ramírez, quien aseguró que las cámaras de seguridad ubicadas en la zona grabaron imágenes del coche en el que se trasladaban los asesinos.

Francisco Ernesto Ruíz murió a los 32 años de edad, asesinado. Foto: Twitter

Mhoni en su predicción menciono estas palabras específicas:

“Viene una tragedia más, señores. Hay que rezar, hay que pedirles a Dios y a la Virgen María que nos ilumine y nos quite a toda esa gente de las maldades. Pero veo una tragedia más de un cantante, es un cantante joven, tendrá como unos 30 o 32 años. Es una tragedia, lo acribillan, es del ámbito grupero; yo creo que va a tener un accidente muy fuerte en Guadalajara. A todos los gruperos les digo que si traen un guarura, contraten dos”.

Si bien sabemos no es la primera vez que acierta en casos similares o en predecir desastres naturales, no deja de sorprender cada vez que acierta.

MHONI VIDENTE PREDIJO QUE CR7 TENDRÍA UNA NIÑA

Mhoni Vidente predijo que el bebé que esperaba Cristiano Ronaldo con Georgina Rodríguez sería una niña. Efectivamente, el domingo por la tarde llegaba la primera hija en común de la pareja, cuarto para Cristiano Ronaldo, que ya tenía a los mellizos Mateo y Eva y a Cristiano Ronaldo Jr.

La novia de Cristiano Ronaldo Georgina Rodríguez, dio a luz en el Hospital Universitario Quirón salud de Madrid, en la localidad de Pozuelo de Alarcón el pasado 12 de noviembre del año en curso.

La bella modelo dio a luz a la pequeña heredera de CR7 llamada Alana Martina. La familia del astro del Real Madrid y de Portugal está creciendo al recibir al nuevo miembro del clan.

#Mhonicondoncheto amigos día de predicción y preguntas por su programa Una publicación compartida por Mhoni Vidente (@mhoni1) el 26 de Jul de 2017 a la(s) 4:43 PDT

El jugador portugués subió una imagen a sus redes sociales expresando su felicidad al lado de su novia.

Cabe señalar que Alana es la primera hija de Ronaldo y Rodríguez, además de ser la primera heredera del astro portugués en parto natural, ya que tanto Ronaldo Junior como los mellizos Mateo y Eva fueron procreados por inseminación artificial.

Con información de La Opinión