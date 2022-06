Fofo Márquez acusa a Arturo Islas Allende de ser traficante de animales ¡Y tiene pruebas!

México.- Fofo Márquez, el influencer que ganó popularidad luego de presumir en sus redes sociales que es millonario, vuelve a estar en polémica, pues lanzó una fuerte acusación hacia el activista Arturo Islas Allende que ha estado dando bastante sobre qué hablar.

Según externó Fofo, Arturo, el activista a favor de la conservación animal, sólo usa dicha imagen para, presuntamente, traficar con las especies, lo que ha dejado a todos muy desconcertados con la noticia.

Fue durante una entrevista en el podcast de Charly Galleta en donde Fofo Márquez aseguró que Islas Allende trafica con animales que rescata y a él le consta, incluso, lanzó una fuerte advertencia, en la que destapó que tiene pruebas para confirmarlo.

"Cuando me metí a investigar, él se iba a la selva, agarraba a los animales, luego decía que los rescataba según él, pero llevaba su show", externó. Posteriormente agregó: "Yo me di cuenta cuando me trató de quitar al leopardo, investigué y es su 'bisne'".

Todo se dio luego de que Arturo Islas Allende quisiera quitarle un leopardo que tenía en su posesión como mascota, lo que le molestó demasiado, pero más fue el enojo del activista al no poder hacerlo, presuntamente lo quería porque tiene un alto costo en el mercado ilegal de animales.

Así que le lanzó una fuerte advertencia al activista y aseguró que lo mejor es que lo deje en paz, pues podría acabar con dicha reputación.

Asimismo, señaló que Arturo nunca se involucra en el negocio, pues usa prestanombres y sólo muestra una imagen de salvador de animales cuando realmente no lo es.

