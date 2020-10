Estados Unidos.- Este 2020 Taylor Swift se reinventó para su nuevo álbum de estudio "Folklore", el cual se lanzó de forma inesperada el pasado 24 de julio, que alcanzó ya el millón de copias en ventas, logrando ser el primer material discográfico de este año después de tiempos tan difíciles por la pandemia mundial por Covid-19.

La estrella de 30 años hizo que su nuevo álbum vendiera ya el millón de copias en los Estados Unidos, esto debido a que sacó una nueva versión autografiada del CD en físico que fue grabado durante a cuarentena y se anunció a menos de 24 horas de su lanzamiento oficial, lo que hizo que muchos quedaran sorprendidos, pues a diferencia de otros discos, este no tuvo ningún tipo de promoción.

"Folklore" es el octavo álbum de estudio de la cantante estadounidense, fue un álbum sorpresa que escribió y grabó en sus días de aislamiento, revelando que incluyó todos sus "caprichos, sueños, miedos y relfexiones" en este, por lo que ha lo que ha logrado magia, pese a cambiar totalmente sus géneros, optando por un disco más rock alternativo, indie folk, electro-folk y chamber pop que cambió la perspectiva de todo su público y atrajo la atención de muchos otros.

Tras el éxito de "Lover", su predecesor, el cual fue el único disco en vender un millón de copias en los Estados Unidos durante el 2019, "Folklore" también debutó en el número uno de las listas del Billboard 200, teniendo solamente 'Cargidan' como primer sencillo y 'Betty' como sencillo promocional.

'Folklore' de Taylor Swift es el primer álbum en vender un millón de copias este 2020. Foto: Instagram

En este álbum, donde Tay se aleja de lo tradicional, la estrella colaboró con grandes artistas como Aaron Dessner, quien escribió junto a ella once canciones, así como con Jack Antonoff, William Bowery y Bon Iver, con quienes logró componer las siguientes. En total este disco cuenta con 16 temas en su versión estándar y 17 en la versión de lujo y física.

Para su versión en físico, la cantante decidió hacer ocho versiones, incluyendo distintos nombres y portadas, así como vinilos y casetes. Tras su lanzamiento oficial logró romper varios récords en las plataformas de streaming como Spotify, donde ganó más de 80.6 reproducciones en su primer día. Anteriormente era Ariana Grande quien mantenía el récord con su álbum Thank U, Next.

En la lista de Spotify las 16 canciones lanzadas para su versión estándar lograron ocupar los 16 primeros puestos de la lista, 'The 1' logró estar en el primer lugar con 4.175 millones, logrando establecer un récord para el mayor debut de una canción de una artista femenina en los Estados Unidos en la historia de la plataforma digital.

Este es el tracklist que Taylor Swift eligió para "Folklore". Foto: Instagram

Sobre las críticas, el disco recibió la aclamación de los profesionales y la mayoría de los sitios lo citaron como el mejor álbum de los que tiene Swift en su catálogo. Metacritic, uno de los sitios más importantes, le dio 88 puntos sobre 100 a la cantante, considerando 27 reseñas de especialistas en música, lo que indicó una "aclamación universal", logrando tener la puntuación más alta que cualquiera de sus otros álbumes.

Actualmente Taylor Swift cuenta con ocho álbumes de estudio, cuyo orden cronológico es el siguiente: Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), reputation (2019), Lover (2019) y folklore (2020). Todos sus álbumes han alcanzado el millón de copias vendidas.

Desde sus inicios Taylor ha logrado destacar entre los demás artistas, siempre innovando en el ámbito musical con ritmos, letras y sonidos, lo que la ha hecho convertirse en la máster de la música y especialista en promoción y mercadotecnia de sus trabajos discográficos. Uno de sus álbumes más aclamados continúa siendo Red, lanzado en 2012, que incluye los sencillos 'We are never getting back togheter', 'Begin again', 'I knew you were trouble', '22', 'Red', 'Everything has changed' y 'The last time', las últimas dos en colaboración con Ed Sheeran y Gary Lightbody, respectivamente.

Red sigue siendo considerado como uno de los mejores álbumes de Taylor Swift. Foto: Instagram

Red tuvo un sencillo promocional, este fue 'State of grace' y logró convertirse en uno de los favoritos de sus fanáticos, de acuerdo con la cantante, la letra de este tema habla acerca de "la primera vez que te enamoras de alguien" y "suena como el sentimiento de enamorarse de una manera épica".