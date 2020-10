Fontesjo habla de la otra cara de las redes sociales

Jorge Fontes se enlazó vía streaming con los lectores de EL DEBATE para hablar sobre los próximos proyectos que tendrá, entre los que se incluye el show virtual Todos vs. todos, una competencia donde compartirá protagonismo con Mario Aguilar y en la que enfrentarán a través del humor a conocidos tiktokers contra youtubers, además, compartió su perspectiva desde el lado de quienes generan contenido para redes sociales y humor.

Sus inicios y personajes. Con apenas un par de años en redes sociales, particularmente iniciando en TikTok, el originario de Ensenada ha logrado sumar ya cerca de siete millones de suscriptores en esa plataforma de videos cortos, más los que tiene en apps sociales como YouTube e Instagram.

Sus personajes, Maruka, una mamá que trata de orientar sobre el mundo a sus hijas a quienes las llama Las Chamaquitas, una niña y ya una joven que tienen cada ocurrencia que la hacen desatinar.

Jorge Fontes interpreta a la Chamaquita, Maruka y la Chamaca/ Foto: Instagram Fontes SHOW.

Sobre su propuesta de contenido explica que se trata de un show (Fontes Show) que ya está en la tercera temporada y que aborda la comedia blanca y familiar.

(Es importante) el sacar ideas nuevas, frescas de cosas que pasan, como el COVID-19, pero también abordar esos temas de manera cómica, que la gente entienda que sí está pasando y que sí es algo real, y hacerlos reír, que eso es lo que un buen mexicano sabe hacer”, dijo Jorge.

Con poco tiempo dedicado a producir contenido para redes, Fontes es el encargado de interpretar a los tres personajes mencionados, pero reconoce que no es sencillo conectar con el público y principalmente hacer comedia. Señala que hay quienes creen que es muy fácil, porque solo ven resumida toda la labor en algunos minutos, pero explica que detrás de eso hay mucho trabajo y un largo proceso.

“Muchos piensan que es muy fácil, pero no. La verdad sí es un trabajo bastante grande el que hay que hacer. Tanto como en cambios de vestuario, como la idea del video, en grabar, el editar y publicar. Todo eso lleva muchas horas del día, pero la gente se queda solamente con los dos o tres minutos del video, pero no ve todo lo que hay detrás. Hasta comentan ‘ay, eso cualquiera lo hace’, pero no, incluso yo era de los que pensaba lo mismo antes de dedicarme a esto, y ya cuando estás del otro lado de la pantalla, sí te das cuenta que no es tan fácil como creías, pero se disfruta muchísimo”.

Con el tiempo sus personajes han ido creciendo, pero el cambio principal se ha notado en la chamaca que ya es una joven que empieza a vestirse con ropa más llamativa, hacer retos y bailes y actividades propias de su edad, algo que para Fontes ha significado también un reto, porque ha tenido que desarrollar tres personajes de diferentes edades, estilos y comportamientos.

“Cada personaje tiene su personalidad muy diferente, tiene su estilo, su esencia y su forma de expresarse. Distintos tonos de voz y son cosas que están estudiadas por mí y que tal vez las personas no perciben”.

Jorge Fontes y Mario Aguilar tendrán su primer espectáculo virtual/ Foto: Cortesía.

‘Todos vs todos’. Otro de los motivos de esta entrevista incluyó que Jorge platicara sobre Todos vs todos, la competencia vía streaming que encabezará junto con el youtuber y comediante originario de Tijuana, Mario Aguilar.

Al respecto explica que la propuesta les llegó de parte de un productor que trabaja con Roger González.

El concepto vino luego de que el público ya les estuviera pidiendo una colaboración juntos. Así es que primero optaron por hacer una a través de TikTok, tras una imponente reacción del público les llegó la propuesta de hacer este programa único.

Mario representará al equipo de los youtubers y Fontesjo el de los tiktokers, las plataformas sociales en las que cada uno empezó. Fontejo detalló que los invitados son muy conocidos y especiales y la competencia virtual será el próximo 24 de octubre a las 20:00 horas (horario de la Ciudad de México) y se tratará de contar chistes 'rosteando' al equipo oponente, es decir, lanzando chistes a los contrincantes, pero de una forma “padre, sana y sin groserías, porque creo que es algo que muchas personas no conocen ya, la comedia blanca”, especificó.

Los ganadores serán elegidos por el público que estará conectado a la transmisión a través de la página https://todosvstodos.eventbrite.com.mx

Jorge especificó que es un show único, de un costo muy bajito (59 pesos) y que no se va a retransmitir, así que se debe ver al momento. La venta de boletos se realiza a través de la página https://todosvstodos.eventbrite.com.mx.





No todo es perfecto. Acerca de su historia como influencer y creador de contenido para redes, Jorge Fontes recuerda que él creció viendo a la cantante Tatiana y al personaje Barney, quienes manejaban comedia blanca dentro de sus shows, algo que a él le gustaba mucho. Sin embargo, conforme pasó el tiempo empezó a ver que la televisión para niños a su parecer se fue contaminando mucho sobre el tipo de lenguaje. Ante esa situación no se sentía conforme con la idea de que sus hermanos crecieran con ese contenido, y es que empezó a ver cómo hacer para regresar un poco de lo que a él se le dio en un momento a través de comedia blanca, pero retransmitido desde una manera o forma más moderna y actual.

Es seguidor del contenido de Ami Rodríguez, Los Polinesios, Mis pastelitos, con quienes le gustaría colaborar, gusta de los shows de los 90, lo que hace Kimberly Loaiza y se dice súper fan de Madonna. Pero sí busca la reinvención y nunca quedarse estancado, por lo que está abierto a otras facetas artísticas, pues incluso ya ha hecho teatro, teatro musical y cortometrajes, y en la actualidad está buscando una oportunidad en televisión, en un programa y en una serie y algo referente a la música. En cuanto a la televisión, dice que sí buscaría enfocarse a un público ya más maduro, pero que en YouTube continuará para el público infantil.

“Un papel de malo me encantaría, algo que sea muy diferente a lo que yo hago para que la gente lo identifique y vea algo muy distinto”.

Sobre las bondades y exigencias o dificultades que implica ser un personaje de redes sociales, afirma que “te tienes que cuidar mucho de lo que dices y de lo que haces. Muchas veces estás en un punto muy vulnerable al momento de estar expuesto a esto, porque muchas personas que ni siquiera son fans se sienten con el derecho de atacar o de criticar y de decir cualquier cosa, pero no saben lo que hay detrás de lo que uno está haciendo. Es un arma de dos filos, tanto como puedes triunfar, la puede regar, pero también es cuestión de que la gente ya sepa aceptarlo. A las personas en ocasiones se les olvida que aparte de hacer lo que hacemos, somos humanos y seguimos sintiendo, y seguimos siendo sensibles a las cosas y no somos”. Pidió que aprendan a que cuando algo malo ocurra pongan en una balanza lo bueno, y que pese más esto último que un error de humanos.

Su recomendación para los nuevos creadores de contenido es que tengan mucha paciencia, y que aprendan a tomar los malos comentarios como nada importante. Finalmente, agradece que en el camino se ha encontrado con gente muy buena, lo que lo hacen seguir adelante con su proyecto.