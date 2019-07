Forbes incluye a BTS en su lista de mejores pagados del mundo

BTS fue incluido en la lista de las 100 celebridades mejor pagadas a nivel mundial en este 2019, lista que publica la revista estadounidense Forbes, revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas.

La sensacional banda global BTS se encuentra en el puesto número 43 de dicha lista, con 57 millones de dólares como ingresos.

Forbes afirma que sus cifras se basan en números de Nielsen Music, Pollstar, IMDB, NPD BookScan y ComScore, además de entrevistas con expertos de la industria y algunas de las estrellas. La revista estadounidense describe la lista como “el índice definitivo de quién está haciendo qué en el negocio global de la fama”.

Gran parte de este ingreso proviene de su gira mundial “Love Yourself”, así como de su gira de estadios extendida titulada “Love Yourself: Speak Yourself”. Forbes también menciona las dos películas de Bangtan (Burn the Stage y Love Yourself in Seoul), las ventas de música y los acuerdos de patrocinio, como contribución a su alta clasificación.

La revista Forbes resalta estos puntos de BTS:

El super grupo K-pop lanzó su trilogía del álbum "Love Yourself': 'Her', 'Tear' y 'Answer' en 2017 y 2018.

La banda se embarcó en su gira mundial "Love Yourself" el año pasado, agregando paradas en el MetLife Stadium y el Rose Bowl como parte de su extensión.

"Map of the Soul: Persona" debutó en el No. 1 en el Billboard 200 en abril.

En junio, la banda lanzó la nueva aplicación BTS World, que permite a los fanáticos manejar virtualmente las carreras de las superestrellas de Corea del Sur.

Anteriormente se dio a conocer que Bangtan había conseguido una nueva hazaña gracias a su exitoso y aclamado internacionalmente EP "Map of the Soul: Persona". Guinness World Records informó que este trabajo musical de la boy band, es ahora el álbum más vendido en Corea del Sur.

"¡Felicidades BTS por romper otro récord increíble!", señalaron en la cuenta de Twitter de Guinness World Records. "Map of the Soul: Persona" ha logrado el récord al vender 3 millones 399 mil 302 copias en su país natal desde mayo de 2019. El EP de siete canciones se lanzó el 12 de abril de 2019 y vendió 3 millones 229 mil 032 copias en su primer mes.

Estos son los seis Guinness World Records que tiene hasta el momento BTS:

Álbum más vendido en Corea del Sur. Video más visto de YouTube en 24 horas (Boy With Luv). Video musical de YouTube más visto en 24 horas (Boy With Luv). Video musical de YouTube más visto en 24 horas por un grupo de K-pop (Boy With Luv). La mayoría de los compromisos de Twitter (retuits promedio) para un grupo musica. La mayor cantidad de compromisos de Twitter (retuits promedio).

"No podemos esperar a ver qué registro rompen a continuación", resaltó Guinness World Records.