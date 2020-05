Forbes sostiene que Kylie Jenner miente sobre su verdadera fortuna

La revista Forbes, que una vez declaró a Kylie Jenner multimillonaria en su portada, dice que ya no merece el título, pero Jenner está rechazando.

Forbes dijo en una historia publicada el viernes que un examen de las declaraciones financieras después de que la estrella de la realidad y el magnate de la belleza vendieran una participación mayoritaria en su compañía de cosméticos reveló que el valor de Jenner estaba inflado. Jenner vendió el 51% de su compañía de cosméticos Kylie a Coty en un acuerdo valorado en $ 1.2 mil millones a principios de este año.

"El negocio de Kylie es significativamente más pequeño y menos rentable que la familia ha pasado años liderando la industria de los cosméticos y los medios de comunicación, incluido Forbes, para creer", dijo la revista en la historia. "Forbes ahora piensa que Kylie Jenner, incluso después de embolsarse unos $ 340 millones después de los impuestos de la venta, no es multimillonaria".

Jenner respondió en una serie de tweets, diciendo: "¿De qué estoy despertando?". Pensé que este era un sitio de buena reputación ... todo lo que veo son una serie de declaraciones inexactas y suposiciones no comprobadas jajaja. Nunca solicité ningún título ni intenté mentirme allí NUNCA. período."

Más tarde tuiteó, "pero está bien, soy bendecida más allá de mis años, tengo una hija hermosa y un negocio exitoso y estoy perfectamente bien. Puedo nombrar una lista de 100 cosas más importantes ahora que fijarme en cuánto dinero tengo ".

La importancia comercial y social de Jenner la ha hecho destacar incluso en la familia extremadamente famosa detrás de "Keeping Up With the Kardashians". Ella es la hija menor de Kris y Caitlyn Jenner, hermana de Kendall Jenner y media hermana de Kim, Khloe y Kourtney Kardashian.

En marzo de 2019, Forbes presentó a Jenner junto con el titular: "A los 21 años, Kylie Jenner se convierte en la multimillonaria más joven hecha a sí misma".

El viernes, Forbes ofreció un titular muy diferente: "Dentro de la red de mentiras de Kylie Jenner, y por qué ya no es multimillonaria".

La historia reconoce que la crisis del coronavirus y su efecto en la industria cosmética ha afectado su patrimonio neto.

Pero dice que es "probable" que el "negocio nunca haya sido tan grande para empezar, y que los Jenner han mentido sobre eso todos los años desde 2016, incluido el hecho de que sus contadores emiten declaraciones de impuestos con números falsos, para ayudar a exaltar las estimaciones de Forbes de Las ganancias y el patrimonio neto de Kylie.

La revista dijo que no puede probar que los documentos fueron falsificados.

El abogado de Jenner dice que la historia está "llena de mentiras".

"La acusación de Forbes de que Kylie y sus contadores" declaraciones de impuestos falsificadas "es inequívocamente falsa y estamos exigiendo que Forbes retracte de inmediato y públicamente esa y otras declaraciones", dijo el abogado Michael Kump en un comunicado enviado por correo electrónico. "No esperaríamos eso de un periódico sensacionalista de supermercados, y mucho menos de Forbes".

El portavoz de Forbes, Matthew Hutchison, dijo en un comunicado que la "investigación ampliamente reportada de la revista fue provocada por documentos recientemente presentados que revelaron discrepancias evidentes entre la información suministrada de forma privada a los periodistas y la información suministrada públicamente a los accionistas. Nuestros reporteros detectaron las inexactitudes y pasaron meses descubriendo los hechos. Alentamos a su abogado a volver a leer el artículo ".

La disputa entre Jenner y Forbes se extendió a Wall Street, donde las acciones de Coty Inc., con sede en Nueva York, cayeron más del 13% el viernes.

