Foto de Alexa Dellanos es capaz de encender fuego en la Antártida

La sensual hija de Myrka Dellanos, conductora de Telemundo, Alexa Dellanos acaba de incendiar las redes sociales al postear una foto con una vista a los cielos espectacular ¡De seguro te roba más de un suspiro!

Para nadie es un secreto y muchos menos para sus más e 2 millones de seguidores, que la joven hija de Myrka Dellanos es todo un bombón m

Siatador en sus redes sociales, capaz de prender el fuego en el hielo de la Antártida, como lo ha demostrado en sus casi 180 publicaciones en su cuenta oficial de Instagram.

En sus plataformas virtuales la joven hija de la conductora de Telemundo se encarga de subir con cierta constancia algunas fotos para que sus millones de fans puedan disfrutar de sus estupendos atractivos físicos, porque en el fondo estos no son más que el reflejo de una esplendida actitud de la joven.

En la múltiples fotografías que sube a sus redes se pueden apreciar diferentes localizaciones, al parecer la joven gusta de viajar por distintos lugares del mundo y hacerse fotos para que sus seguidores se sigan dando un gusto a los ojos y al corazón.

La fotografía a la que se hace referencia en el titular de esta nota es la posteada el día 8 de noviembre y con localización en Miami, Florida. En ella se puede ver a la joven modelo de espaldas viendo hacia el horizonte mostrando con ello una doble vista espectacular para sus seguidores. Esta imagen cuenta con más de 112 mil me gusta y 689 comentarios, entre los que destacan los de algunas modelos.

En la foto, además se puede ver un hermoso atardecer que hace que la modelo se vea a contraluz pero eso no impide que en esta no se puedan apreciar sus enormes atractivos visuales, mismos que son fruto de una alimentación balanceada y de exhaustivas rutinas de ejercicio en el gimnasio.

A la modelo se le ve sumergida una parte de su tronco inferior en el agua cristalina donde se alcanza también a reflejar parte del atardecer y de los dos más grandes atractivos posteriores de la hija de Myrka Dellanos ¡Sin duda un paisaje encantador para sus casi 3 millones de seguidores! Cifra que sin lugar a dudas superara en cuestión de semanas.

Hace apenas unos días la modelo subió dos fotos y un video de su indumentaria del día de Halloween, día en el que se vistió de una sexy, candente y tierna campanita, compañera del siempre niño Peter Pan y quién no quisiera haber podido tener la oportunidad de disfrazarse junto a ella. Esta publicación cuenta con más de 95 mil me gusta y 932 comentarios en los que elogian la espectacular belleza de la modelo.

Pero no todo son buenas noticias, al parecer la joven y bella modelo tienen novio. Prueba de ello es la foto que subió el pasado mes de agosto, concretamente el 24 de agosto. En la imagen se le puede ver siendo abrazada por un hombre un poco mayor que ella y que viste unos pantalones caqui, una camisa blanca con saco negro, unos tenis rojos y una cadena de oro. Esta publicación solo tiene 33 mil 447 me gusta. Al parecer a sus fans no les gustó ver a la modelo acompañada.

Pero el que esté en una relación no es obstáculo para que la hija de Myrka Dellanos siga posteando fotos espectaculares donde se puede apreciar lo bien cuidado y trabajado que mantiene su cuerpo, todo para sus fans. Así que si eres uno de sus seguidores, no te desanimes y sigue todas su publicaciones en redes sociales.

Si quieres ver la bella fotografía debes abrir la aplicación o sitio web Instagram, seleccionar el buscador y escribir "alexadellanos" (sin las comillas) para después seleccionar la cuenta verificada. Recuerda que la publicación fue hecha el 8 de noviembre del año en curso.