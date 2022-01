Foto inédita de Vicente Fernández y Selena Quintanilla, provoca sentimientos encontrados entre fans

"Dos leyendas reunidas en el cielo ❤️❤️", expresó un seguidor del hermano de Selena. "Dos ángeles en el cielo", "que foto más hermosa", "que su recuerdo sea eterno", "dos grandes artistas, ¿por qué se fueron?", "dos hermosas almas, somos bendecidos para siempre con su esencia de amor y las canciones que dejan atrás" y muchos más, son los comentarios en el post del creador y productor de los grupos musicales Kumbia Kings y Kumbia All Starz.

Una imagen dice más que mil palabras y en la publicación realizada por A.B., se puede apreciar la inmensa felicidad de la intérprete de "Como la flor", "Bidi bidi bom bom", "No me queda más" y muchas canciones más, por haber tenido el honor de saludar en persona a Don Chente.

Aunque no compartió detalles de cómo se llevó a cabo aquel encuentro entre la "Reina del Tex-Mex" y "El Charro de Huentitán" , manifestó que el papá de Alejandro Fernández "El Potrillo" se portó como el caballero que era con su hermana.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

