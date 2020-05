Fotografía de Adele rapada causa gran locura en redes sociales

En el feed de Instagram de "Hey Reilly" se publicó una fotografía de la cantante Adele, imagen que se viralizó en un dos por tres causando gran revuelo, ¿por qué?, en dicha foto la cantautora británica aparece con el pelo rapado. Al ver a la cantante de esta manera, muchos fans llegaron a pensar que se trataba de su nueva imagen ante el nuevo álbum que lanzará en los próximos meses.

Pero calma, esta fotografía de Adele es solo una edición del británico Hey Reilly, uno de los seudónimos imprescindibles de la era influencer (como lo llama la revista Vanity Fair). Parte de su trabajo consiste en editar fotografías de artistas y personalidades en situaciones hilarantes.

En su cuenta de Instagram se pueden encontrar otras fotografías similares a la de Adele, como por ejemplo el actor Timothée Chalamet ("Call me by your name") también rapado, al igual que el ex presidente de Estados Unidos Barack Obama o los ex integrantes de la Familia Real Británica Meghan Markle y el príncipe Harry con el peinado inverso, ella rapada y él con una larga cabellera.

El artista acompaña sus creaciones con etiquetas com #BigHairDonttCare (El cabello largo no importa) y #StayHome (Permanece en casa).

En una entrevista para Vanity Fair, Hey Reilly comentó: "al ser un creador para Instagram, normalmente estoy tan ocupado que casi se ha convertido en una forma de relajarme. Pero mi proceso funciona de la misma forma para muchos proyectos, recopilo imágenes de marcas, logos, famosos e ideas con un cierto estatus a modo de 'signos taquigráficos'. Principalmente porque son reconocibles al instante o por su actitud fresca, y estos atajos encajan en la forma en la que trabajo para atacar el córtex visual del espectador, especialmente al intentar interrumpir por un momento nuestros cerebros-pantalla".

