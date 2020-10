Fotografía en Instagram levanta la pregunta: ¿Es Martha Higareda o Gal Gadot?

La actriz Martha Higareda de nuevo se volvió tendencia en redes sociales, aunque esta ocasión no fue por una nueva producción para la pantalla grande ni por su talento, sino por su belleza, aunque no es lo que crees. La mexicana causó un gran revuelo al ser comparada con Gal Gadot.

Fanáticos de quien protagonizara "No Manches, Frida" aseguraron que en una de sus más recientes fotografías tiene un gran parecido con la Mujer Maravilla de DC Comics, lo que rápidamente hizo viralezar el tema.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La nacida en Villahermosa, Tabasco, aparece de perfil con el cabello recogido, la cara lavada y un esbozo de sonrisa que resalta su hermosura. Sus seguidores aseguran que la gran similitud está sobre todo en el cabello, sus cejas, labios, pecas e incluso el gesto que tiene.

Martha Higareda acompañó la imagen con unas emotivas palabras que pretenden generar consciencia al compartir una linda historia que pasó al lado de su padre.

"Cuando era chica mi papá me dio una de sus tantas lecciones de vida. Íbamos manejando y nos detuvimos en un semáforo. A mi derecha había un señor manejando un coche viejo y oxidado, las ventanas estaban abajo y el tenía el brazo afuera y estaba riéndose y cantando. Al lado izquierdo venía un señor en un BMW hablando consigo mismo quizás, las manos revoloteaban y estaba enojado. En cuanto se puso el verde, el del BMW no tardó en tocar el claxon. El hombre venía diciendo groserías y de mal humor. Mi papá me preguntó: ¿Quién crees que es más exitoso ? Me dijo: no es el hombre del BMW. El éxito no lo mide el dinero hija, si no nuestra capacidad de disfrutar el momento. El tipo del BMW podría morir ahora siendo el hombre más miserable del mundo. El hombre del coche viejo puede morir ahora siendo feliz. No importa cuánto tengas, hay gente rica que es en realidad muy pobre y hay gente pobre muy muy rica. La vida es frágil. Tomemos nuestro tiempo para estar en el aquí y en el Ahora".

Aunque el mensaje sin duda deja reflexionando a casi cualquier lector, la mayoría de personas que vieron su fotografía lo ignoraron para comentar sobre su parecido con la actriz Israel.