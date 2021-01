Fotografías del cadáver de José Ángel García, papá de Gael García, indignan en redes sociales

El actor y productor de televisión y cine José Ángel García, murió el viernes 22 de enero de 2020 a sus 62 años de edad, tras unas complicaciones en su salud a raíz de la fibrosis pulmonar que padecía. El papá del actor Gael García Bernal estuvo hospitalizado en la Ciudad de México. Fue su viuda, la actriz Bella de la Vega, quien a través de su cuenta en Facebook confirmó la lamentable noticia:

En el paraíso estás mi amor, mi cielo, mi vida. En nuestro ávalon nos volveremos a reunir, mi todo, te amo por siempre y para siempre, mi maestro, el amor de mi vida.

Y precisamente en redes sociales Bella de la Vega, quien contrajo matrimonio con José Ángel García el 29 de enero de 2019, ha sido severamente criticada tras compartir un par de fotografías mostrando el cadáver del papá de Gael García. En una selfie en la que se acercó al ataúd para enseñar el rostro de su fallecido esposo, la también modelo y bailarina de ballet clásico, expresó: "estoy junto a él y mis ojos vuelven a brillar".

En la otra fotografía que compartió la viuda de José Ángel García posando ante el ataúd, escribió: "velando al hombre que más me ha amado en mi vida, gracias José Ángel por todo tu infinito amor hacia mí, te amo".

Asimismo en su polémica publicación aseguró que solamente estaba cumpliendo la última voluntad de su esposo: "perdón, él me pidió que publicara algunas fotos juntos hasta el último día, es algo que me pidió y así lo hice".

La madrastra del productor cinematográfico Gael García, ganador del Globo de Oro por su actuación en la serie "Mozart in the Jungle", ha recibido fuertes críticas por estas imágenes que publicó en su muro de Facebook.

"Que falta de respeto y de coherencia, seguramente el fallecido se refería a las últimas fotos vivo, no en el ataúd", "que falta de respeto, humanidad y sensibilidad", "de muy mal gusto", "lo que hace la gente por un like, mentes vacías", "está contenta porque ya no tiene qué fingir que lo ama", "nótese 'el hombre que más me ha amado en la vida', no dice que ella, se le fue el sugar", "que le pasa a esta señora, mal querer llamar la atención siempre", "esa señora se ve que no esta muy completa, anda vestida muy rara y tomar esas fotos, que falta de respeto", "a está señora aparte de ridícula, le falta humanidad sensibilidad y respeto para una persona que ya no está, señora respete al difunto, recuerde que él tiene hijos", son algunos de los muchos comentarios al respecto.

Ante las críticas Bella de la Vega eliminó de su cuenta de Facebook las fotografías del cadáver del actor mexicano José Ángel García, originario de Huetamo, Michoacán.

En su feed de Instagram Gael García compartió un emotivo escrito en memoria de su padre, mencionando algunos bellos recuerdos: "recuerdo juntos al cometa Halley, recuerdo leer juntos historia de México antes de que pasara el autobús escolar, recuerdo tantas cosas que solo caben en la poesía del recuerdo".

El actor de películas como "Y tu mamá también", "Babel", "Diarios de motocicleta" y muchas más, señaló que le encantaba escuchar que para muchas personas, su padre fue muy divertido y generoso, "sé que ahora habrá un haz de luz que rebote el sonido más tierno en el foro Sor Juana en la UNAM, ahí donde me cuidaron mientras aprendí a caminar, aplaudo de pie a mi padre que era un actor de alas rotas en esquirlas de aire, en su torpe andar a tientas por el lodo".