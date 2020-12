Fotógrafo Ernesto Zepeda que fue agredido por Livia Brito espera reparación de daño 

El fotógrafo Ernesto Zepeda, quien fue agredido por la actriz cubana Livia Brito y su novio Mariano Martínez hace unos meses en Cancún, Quntana Roo sigue esperando la reparación del daño físico y moral que sufrió.

La agresión ocurrió en junio, cuando el fotógrafo Ernesto Zepeda paparazzeaba a la pareja, que de inmediato, según describió el fotógrafo, se le echó encima.

Livia Brito y su novio lo dejaron con severas lesiones en la cara, además de quitarle algunas pertenencias como su equipo de trabajo. El caso llegó a las autoridades y aún no hay resolución, así lo informó el fotógrafo Ernesto Zepeda durante una entrevista con el youtuber Gerardo Escareño.

"Estoy bien, estoy con mi familia, el proceso continúa. En el Ministerio público se están descargando todavía todas las pruebas a pesar de que ya se cumplen cinco meses de esta situación. Es algo complicado que tarde tanto, pero por la pandemia y por las pruebas.

"En algún momento se pidió la reparación o un nuevo equipo para poder trabajar, porque se lo llevaron; después se recuperó y está en la Fiscalía como evidencia.

Nos enfocamos en Lidia pero son Mariano Martínez, su novio, y ella, que tienen que cubrir los gastos médicos y gastos que se han generado a raíz de esta situación", compartió el paparazzi.

Ernesto Zepeda, añadió que pudo reunirse una vez con sus agresores fuera de tribunales con la esperanza de llegar a un arreglo, sin embargo, esto no sucedió.



"Nos vimos, me pidieron una disculpa los dos, pero no habían pasado ni dos minutos cuando Livia Brito me dice que destruí su carrera, que yo había deshecho su carrera por toda esta situación".

Ernesto Zepeda relató que el abogado de la actriz cubana se quería salir por la tangente y que cada uno de nosotros nos hiciéramos cargos de nuestros gastos, pero no se trata de eso, ellos cometieron un delito que fue el robo con violencia y en Quintana Roo son de diez a dieciocho años de cárcel por ese delito, relató el fotógrafo. Zepeda dijo que no quiere que la actriz esté en la cárcel, pero si que se haga cargo de los gastos del equipo de trabajo que le destruyó y los gastos que ha ocasionado este proceso.

Ernesto Zepeda ha informado a diferentes medios de comunicación que Livia Brito y su novio Mariano Martínez, se llevaron sin su consentimiento y de manera violenta una cámara fotografica con un lente zoom, una cartera, libros y una mochila.

Zepeda fue claro y dijo que lleva más de 20 años trabajando como fotógrafo y siempre se ha conducido de forma respetuosa con las personas a las que les toma fotografías y que no va a cambiar ahora. Señaló que no le desea ningún daño a Livia Brito y a su novio, que espera que les vaya muy bien, pero que sí tienen que hacerse cargo de los actos que cometieron, dijo el fotógrafo.

Recientemente el político Juan del Rosal concedió una entrevista para el programa de televisión Venga la Alegría de Tv Azteca, donde habló sobre el proceso legal que está llevando Livia Brito y dijo que ya se judicializa y pasa directo al Ministerio Público a un juzgado, en donde en un determinado tiempo pudieran detener a la actriz cubana por no cumplir la reparación del daño que le hizo al fotógrafo Ernesto Zepeda.

Por lo pronto Livia Brito demuestra lo tranquila que está, ya que acaba de compartir en sus cuentas de redes sociales lo feliz que está por la llegada del mes de diciembre y pregunta a sus miles de seguidores como pasarán estas fechas decembrinas.

Ya llegó diciembre, ultimo mes del año, ya saben Qué harán para Navidad y Año Nuevo, fue el mensaje que compartió la cubana en Facebook, junto con dos fotografías, una de ellas donde muestra el hermoso árbol de Navidad que colocó en su casa y otra donde muestra su rostro y luce hermosa.

En cuanto puso ese mensaje le llovieron comentarios donde le mencionaban lo siguiente. Por suerte llegó Diciembre; ultimo mes de este año tan terrible para todos. Esperamos tenes bonita Navidad y como siempre fin de año a celebrar en familia. Para el nuevo año trabajo mucho trabajo para disfrutar luego Y a esperar la 2 temporada de Médicos llena de vida con su genial Dra Villaseñor.!!!!.Muchas bendiciones para usted y familia.