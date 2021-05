Fotógrafo de Belinda le desea que tenga un hijo tan feo como Christian Nodal y causa polémica en redes

México. El fotógrafo Antonio Tizoc llama "hambreada" a la cantante Belinda, además se burla de ella y le desea que si tiene un hijo con Christian Nodal, sea tan feo como él.

Las declaraciones del fotógrafo pueden escucharse en un audio en Instagram y con ellas causa indignación entre los fans de Belinda y Nodal, y no da explicación del por qué se expresa así.

El artista de la lente se expresa negativamente del hipotético bebé y en sus historias de Instagram desea que Belinda y Christian tengan un bebé pronto, "para que salga igual de feo que Christian", asegura.

Tizoc se hace llamar en Instagram “El fotógrafo de los eventos, máxima elegancia”, pero arremete fuertemente en contra de el par de cantantes, quienes son novios desde mediados de 2020.

¡Qué bárbara la Belinda! Ojalá le haga un hijo el plebe feo ese pa' que salga igual de feo que el hombre ese, y que se le quite lo hambreada de dinero que se deja ver… ¡Qué feo caso!”

Y tras tal declaración en Instagram hecha por Tizoc, fans de Belinda y Nodal le piden ahora que les ofrezca una disculpa por haberse expresado de esa manera de ellos.

Al momento ni Belinda, ni Christian han comentado nada al respecto en sus redes sociales, lo que sí es que Tizon ha recibido una ola de insultos en sus redes.

No entiendo qué pasó, a qué hora se levantó el pueblo en armas porque yo no ofendí de esa manera como la que me están poniendo aquí en mi página, la verdad. Ustedes son los que sí están faltando al respeto”, escribe en Instagram el fotógrafo.