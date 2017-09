Fox anuncia rodaje de la película X-Force

Fox sigue con un sin fin de proyectos para cine, y no se queda atrás en la lucha por la supremacía de los universos cinematográficos de superhéroes; además de tener en puerta la próxima película de los X-Men y New Mutants, acaban de anunciar la producción de una tercera entrega relacionada con los mutantes, X-Force.

De acuerdo a reporte de distintos medios internacionales, este nuevo proyecto será dirigido por Drew Goddard, responsable de "The Cabin in the Woods"; además de participar en la creación de la serie de Daredevil para Netflix.

Para quienes no conozcan al equipo, X-Force está integrado por los mutantes más letales y políticamente incorrectos de la galería de los X-Men, como Psylocke, Wolverine, Deadpool y Cable; siendo estos últimos los protagonistas de la anunciada cinta. No se dieron detalles de quienes integraría al resto del equipo.

Cosas como el resto del elenco, historia y fecha de estreno, serán reveladas en los próximos meses.

Escritor sorpresa.

The Hollywood Reporter anunció que Jeff Wadlow, quien por el momento se encuentra en la etapa de post-producción de Kick-Ass 2 (de la cual es director), estaría sirviendo como guionista del film, y estaría poniéndose a trabajar en ello luego del estreno definitivo de la otra película de Marvel.

Muchos actualmente consideran que, dependiendo del éxito de la secuela, Wadlow tiene una gran chance no sólo escribir, sino también de dirigir el largometraje de los X-Force.

Fox podrá anunciar oficialmente este proyecto en el panel de Comic-Con la semana entrante, así que estén al pendiente, ya que los tendremos al tanto de todas las novedades sobre este film.