“Framing Britney” el nuevo documental que cambió la manera de ver a la superestrella Britney Spears

“Framing Britney”, es el nuevo documental de The New York Times, que habla sobre tutela de Britney Spears y su batalla judicial con su padre sobre quién debería controlar su patrimonio, que muchos de sus fans podría no saber.

Britney Spears, conocida como la princesa del pop, cautivó al mundo con sus bailes frenéticos, su carisma y su belleza en la década de 1990 cuando ascendió al estrellato mundial.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sin embargo, tras un período inicial de éxito, sus problemas personales le llevaron a una espiral destructiva que estuvo a punto de dar al traste con la carrera de una de las superestrellas más conocidas en el mundo y la cual hoy por hoy se encuentra estancada.

Leer más: "Lo hago por diversión": Britney Spears responde a las críticas por sus videos en Instagram

Uno de los problemas que más ha afectado a la princesa del pop hasta el día de hoy es no poder controlar ella misma la fortuna que que ganó como artista, pues bajo la tutela legal de su padre.

Mi cliente me ha informado que le tiene miedo a su padre, no volverá a actuar si su padre está a cargo de su carrera, dijo a un juez el abogado designado por el tribunal de Britney Spears en noviembre

El padre de la artista, James Spears, asumió el papel de tutor legal en 2008. Desde entonces y hasta ahora a los 39 años de edad de la famosa cantante, su progenitor sigue con el derecho de controlar sus bienes y su vida pese a la fuerte oposición por parte de Britney.

En particular, la cantante no puede ver a sus hijos, conducir o hasta votar sin el permiso de James, según lo publicado por Sputink.

“Framing Britney”

El documental se estrenó este viernes 5 de febrero a las 10 pm en FX y en streaming en Hulu, causando gran revuelo en redes sociales, incluso los fans de la cantante inundaron Twitter con publicaciones acompañadas de las etiquetas #FreeBritney.

Está dirigido por la actriz y columnista Samantha Stark, el cual se centra en la controversia sobre tutela de Spears, incluye entrevistas con los activistas del movimiento #FreeBritney, un amigo de la familia y el primer gerente de Britney responsable de su imagen.

Leer más: Britney Spears y Backstreet Boys sorprenden al cantar juntos "Matches" y hacen recordar viejos tiempos a sus fans

Samantha Stark, productora y directora de Britney Spears enmarcada, le dijo a ET que The New York Times intentó comunicarse con Britney directamente, pero no la entrevistó para el documental.

Hasta la fecha, Britney Spears sigue luchado por su libertad, en agosto de 2020, Spears presentó una petición de remoción de la tutela, pero perdió el caso. El tribunal decidió que la tutela se prolongaría hasta septiembre de 2021.