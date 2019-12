Francely se convierte en la nueva Jolette de La Academia

Francely la alumna de La Academia se ha convertido en la nueva Jolette de esta nueva temporada y todo por ser una de las participantes más necias la cual no se deja de nadie ni siquiera de los jueces o maestros.

Resulta que la chica quien también se ha robado el corazón de todos por su belleza tuvo problemas con sus cuerdas vocales durante la semana pasada y aunque una doctora le dijo que no debía hablar para nada, ella no hizo caso a las recomendaciones, empezando un pleito.

Fue tanto la gravedad de la joven que la producción le dijo que no cantara durante el concierto de ese domingo incluso sus votos fueron congelados, pero no se salvó del regaño de Danna Paola, quien la tachó de necia y de no importarle las recomendaciones que le pidieron, pues la joven pudo haber perdido su voz.

"Tú eres una señorita muy necia y te pareces mucho a mí también porque yo también era muy necia, pero a ver que tanto valoras cantar, que tanto te gusta cantar, bueno pues entonces tienes que cerrar la boca y no cantar esta noche mamacita porque justamente si quieres ganar La Academia no puedes cantar hoy...", dijo Danna Paola en la emisión de ayer.

Mientras tanto los internautas también decidieron comentar sobre la actitud de Francely quien muchos consideran que tiene una linda voz y un gran potencial, pero el no hacer caso a sus indicaciones podría afectar su futuro en el reality musical.

"Hermosa échale ganas eres enorme tienes muchísimas apoyo así que no estás sola", "Fuera Francely, no es justo para los demás!! O que no haya expulsado hoy para que este parejo. Ahí se nota lo consentida", escribieron en redes sociales.