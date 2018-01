Francesca Guillén defiende a capa y espada a Axel Arenas

Mucho revuelo ha causado el caso del actor Axel Arenas, al ser acusado de asesinar a la modelo argentina Karen Ailén.

En una situación de esta magnitud es difícil que la comunidad artística opine, que se pronuncie a favor o en contra; sin embargo, la actriz Francesca Guillén lo ha hecho y sin tapujos.

En entrevista con BASTA! comentó:

“Axel Arenas es uno de los seres más gentiles y dulces y cultos que yo conozca”.

“Demuestren con hechos lo que acusan, país con gobiernos y justicia corruptos. No difamen y no señalen, cuidado con propagar lo que daña. Esto me ofende profundamente, por favor no difundan cosas sin certeza”, declaró la actriz.

Francesca Guillén y Axel Arenas compartieron créditos en teatro; la actriz no quiso ahondar en el tema, se reservó más comentarios para no perjudicar la situación de su compañero de trabajo.

Recordemos que la hija de Alejandro Camacho siempre se ha pronunciado a favor de la justicia, ha apoyado campañas sociales, se le ha visto en marchas ciudadanas en contra de la violencia a la mujer, a favor de los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y otras luchas de carácter cívico.

Axel, presunto asesino de argentina, presumió rol en serie de José José

Tiene una carrera artísca corta, pero prometedora. Los productores y directores de los círculos independientes del teatro y el cine estaban apostando por él como uno de sus nuevos rostros. En tv, Alejandro Axel Arenas Reyes estaba haciendo lo suyo, de a poquito, pero constante, al menos en los últimos tres años.

El pasado miércoles, a Axel le fue decretada la prisión preventiva por el feminicidio de una ciudadana argentina.

Axel Arenas, su nombre artístico, es un joven actor que ha tenido participaciones en cortometrajes y obras de teatro en formato pequeño (15 minutos de duración); recientemente realizó el monólogo Dentro.

También presumió su participación en la serie de José José que produce Telemundo, en donde dio vida a Gonzalo Sosa, el hermano del cantante interpretado por Alejando de la Madrid. La historia está por estrenarse este mes en la cadena hispana.

Arenas Reyes participó en Trémulo, bajo la dirección de Roberto Fiesco, en el que hace pareja con Benny Emmanuel; se trata de un cortometraje en el que dio vida a un peluquero que se enamora de un soldado interpretado por Axel.

Axel estudió en Casa Azul, unas de las academias de actuación en México y que es parte del proyecto de Epigmenio Ibarra dentro del entretenimiento.

En marzo del año pasado, el grupo de Nuevo Cine Mexicano lo incluyó en la lista de los Nuevos Valores Juveniles Mexicanos en la actuación.

En sus redes sociales, comparte imágenes de las obras de teatro en las que participa y algunas sesiones de fotos, muy poco de su vida personal. Ahí, comparte amistad con actrices como Anilú Pardo.