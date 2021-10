Francisco Céspedes enfurece con la prensa ante pregunta que le hacen y contesta fuertemente

México. El cantautor cubano Francisco Céspedes de 64 años de edad estalló ante los medios de comunicación en CDMX luego de que alguien le hiciera una pregunta que no le pareció y se molestó.

Francisco Céspedes, intérprete de éxitos musicales como Vida loca, fue aborado por medios y uno le preguntó qué consejos daría a las nuevas promesas como cantantes, cosa que no le gustó y así se habría expresado.

“Yo vengo a chambear, yo no soy Dios para dar consejos, yo me he drogado toda la vida, he sido un borracho, me he cog%&* viejas de todas las edades.”

La información sobre la molestia del señor Céspedes se da en varios portales de noticias, pero la molestia del famoso cantante no paró y siguió ante la interrogante de otro periodista respecto a si contemplaba retirarse de la música pronto.

“¿Retirarme...? tengo dos hijos, cuando uno tiene hijos no se retira”, contestó Céspedes, quien radica en México desde hace muchos años y es uno de los mejores exponentes en latinoamérica.

Francisco Céspedes. Foto de Instagram @franciscopanchocespedes

Luego el artista se retiró de los medios que lo abordaron sin despedirse, reseñan en varios portales, pero alcanzó a musitar: “oye, yo me peleo con quien me sale de los &%$*#”.

Francisco Fabián Céspedes Rodríguez es el nombre completo del cantante y es originario de Santa Clara, Cuba (1957) y se hizo famoso en 1998 tras lanzar su producción musical Vida loca.

Otras de las producciones musicales de Francisco Céspedes son Dicen que el alma, Autorretrato, Con el permiso de bola, Más cerca de ti (En vivo) y Todavía.

En su faceta de compositor, Céspedes es reconocido por haber compuesto temas como Pensar en ti y Que tú te vas, los cuales le grabó Luis Miguel a principio de los años noventa y formaron parte de los disco Aries y Nada es igual.