Francisco Elizalde narra aquel día cuando su papá falleció

Para la familia Elizalde, el mes de noviembre, es sin dudar alguna un mes lleno de nostalgia, recuerdos, profunda tristeza a su vez. Un mes que muchos sentimientos encontrados.

No solamente un 25 de noviembre de 2006, murió uno de los integrantes más añorados de la Dinastía Elizalde, Valentín Elizalde tras ser cruelmente asesinado.

Fue también un 24 de noviembre, pero de 1992, cuando el patriarca de esta importante dinastía del Regional Mexicano, perdió lamentablemente la vida en un accidente automovilístico.

Everardo Elizalde, mejor conocido como Lalo “El Gallo Grande” Elizalde, murió dos días después de su cumpleaños (21 de noviembre).

A través de sus redes sociales, Francisco Elizalde, abrió su corazón y contó a todos sus seguidores, como fue aquella mañana del 24 de noviembre de 1992, cuando recibieron la noticia de que su padre, había fallecido.

“Imposible es ver esta foto y que no llegue la melancolía, y más en estas fechas tan importantes y tan tristes para la familia Elizalde, es inevitable el no andar chipil y con el moquillo tendido, tal vez mucha gente no sabe lo que le pasa uno y lo que uno siente y les damos la mejor de las caras a todos ustedes”, comentó el hermano de Valentín Elizalde junto a una fotografía que vale oro.

“Voy a contarles que mi padre Lalo “El Gallo Grande” cumple años de vida 2 días antes que falleciera, aún recuerdo el día que nos dieron una noticia que marcó nuestras vidas para siempre”.

Felicidades a mas Grande de los Elizalde!! Donde quuera que estes apa tus hijos y la gente que te quiere y aun sigue tu musica siempre te recordaremos mi padre y nuestro Gallo Grande!! Felicidades mi viejo donde quiera que estes!! Bendiciones a toda la gente que sigue recordando a mi padre y sigue su musica, fue de los primeros que grabara con banda, con las bandas mas reconocidas de nuestro México y siempre querido por muchos!!! #laloelgallogrande #laloelgallo #dinastiaelizalde Una publicación compartida de gallo_elizalde✅ (@gallo_elizalde) el 21 de Nov de 2016 a la(s) 10:20 PST

“Eran las 8 de la mañana de este día 24 de noviembre cuando en la mañana mi madre recibe una llamada, mi madre estaba esperando la llamada de mi padre, contesta y se escucha un silencio en el otro lado del teléfono, mi mamá pensando que era mi papá por lo bromista que era le dice ‘¿viejo eres tú?’ Y nadie contesta. Nos llama mi mama a los cuatro a mis hermanos y a mí y nos dice: ‘cántenle las mañanitas a su papa’. Nosotros empezamos a cantar las mañanitas y cuando terminamos se escucha la voz del hermano de mi papá llorando y diciéndole a mi madre: ‘Came no soy Lalo’. Mi mamá asustada le pregunta que paso. Mi tío le da la mala noticia que mi padre tuvo un accidente, nomás mire como mi madre caía a la cama sentada llorando, ahí fue cuando supimos que algo no estaba bien, aunque mi mamá no nos lo haya dicho en el momento”.

Asimismo, Francisco “El Chico” Elizalde, resaltó cuando orgullo se siente de ser hijo de El Gallo Grande.

“Pasan los años nuestro viejo, nos sigue haciendo la misma falta, yo estaba muy chico, apenas 7 años de edad, recuerdo poco pero si lo recuerdo y cuando alguien me habla de él me llena de orgullo porque no hay nadie que me hable mal de él hasta la fecha y eso no tiene comparación. Gracias por seguir escuchando su música y mantener el recuerdo vivo de LALO EL GALLO GRANDE de corazón lo agradezco”.

Un día después del aniversario luctuoso del patriarca de la Dinastía Elizalde, se cumple también el aniversario luctuoso de Valentín Elizalde, El Gallo de Oro, quien siguió los pasos musicales de su padre, llegándose a convertir en uno de los grandes exponentes del Regional Mexicano.

Su hermano Francisco Elizalde, compartió el siguiente mensaje el día de ayer, al cumplirse 11 años de la muerte de El Vale:

“Hoy para la familia y para la gente que conoció a mi hermano, es otro día mas de melancolía, tristeza y de recordar al único “Gallo de Oro” por siempre vencedor. Agradecido con cada uno de ustedes porque hacen que su recuerdo siga vivo…yo fui y soy su fan número uno, su primer fan porque yo lo vi crecer, yo lo seguía desde que tengo razón, no por ser artista si no por la calidez humana que tenía, hoy está junto a mi padre y yo aquí los extraño más que nunca, un abrazo a todos esos fans que siguen teniéndole tanto cariño, admiración y respeto a Valentín Elizalde, y que suene nuestro Gallo de Oro, hoy más que nunca”.