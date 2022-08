Franco Escamilla asegura que Belinda acabó con todas la carrera de sus ex novios y la compara con Teresa

No cabe duda que el nombre de Belinda de 32 años de edad hoy en día se ha convertido en chisme puro y es que Franco Escamilla sacó la conclusión de que la famosa acabó con toda la carrera de quienes fueron sus novios en el pasado, pues dio algunos ejemplos de esto.

En primera el comediante aseguró que Giovani dos Santos, quien para muchos era el Ronaldinhomexicano, al momento que su relación con Belinda se viniera abajo, las cosas se pusieron complicadas para el futbolista, pues esperaban más de él en su momento, pero la relación paró muchas cosas.

"El mago Criss Angel ya no tiene programa de televisión se presentaba en Las Vegas que no es poca cosa presentarse en Las Vegas, tercer caso Lupillo Rivera, juez de la Voz México, le estaba yendo de poca madre llega Belinda se encula se tatúa, se va Belinda y la carrera de Lupillo no me pueden negar cabrones hubo un descenso mayor o menor lo que tú quieras", dijo Franco Escamilla.

Aunque no hizo mucha énfasis en Christian Nodal, pues como todo mundo ya lo sabe es muy evidente todo lo que ha pasado en cuanto terminó con Belinda también dejó en claro que las cosas no iban nada bien para el intérprete del regional mexicano.

Por si fuera poco, Franco Escamilla dijo que no es misógino, pues lo que dijo no tiene que ver nada con ese dicho tema, pero si estuvo de acuerdo en que cuatro personas que estuvieron con la intérprete de Luz Sin Gravedad les fue muy mal, lo que ocasione opiniones de todo tipo por parte de los internautas que le dieron la razón, pero otros no.

"De acuerdo con Nodal... él no necesita colgarse de la fama de nadie; a su corta edad ha logrado lo que muchos con más tiempo no han logrado. Menos mal que abrió los ojos", "Belinda, el dinero no es todo en la vida! Belinda dice: si lo sé, también están los autos, las casas, los cheques", escriben las redes sociales.