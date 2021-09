Franco Escamilla narra divertida anécdota tras el funeral de su papá, protagonizada por su hijo

A través de sus redes sociales el comediante mexicano Franco Escamilla, dio a conocer la lamentable muerte de su señor padre Francisco Javier López Campos. En una de las recientes emisiones de su programa "La mesa reñoña", a través de su canal de YouTube, contó a sus amigos de "La diablo squad", una divertida anécdota tras el funeral de su progenitor, a cargo de su hijo Rodrigo.

Como parte del paquete funerario, se incluían muchas piezas de pan para la familia y las personas que los acompañaran en esos momentos tan dolorosos. "El paquete incluía un chingo de marinitas y pan dulce, pero como fue muy reducido por el tema del covid, sobró un chingo de pan".

Ante esto Franco Escamilla le dijo a sus familiares, que todo ese pan que había sobrado lo llevaría a su equipo de trabajo, para que no echara a perder. "Y está Rodrigo, mi niño, comiéndose uno de sus panes y dice: 'oye, esto cuenta como pan de muerto'".

Los compañeros del comediante en el show "La mesa reñoña" rieron a carcajadas por la inocente ocurrencia de Rodrigo. Franco Escamilla no podía aguantar las ganas de reír en ese momento.

Estaba mi carnala, mi mamá y todos acá con los ojos llorosos. Gaby (su esposa) bien encabronada con Rodrigo, se hizo la que no escuchó, yo no me aguantaba la risa, pinche enano, por eso lo amo.