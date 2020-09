Frank Di demuestra una vez más su potencial como intérprete, en su nueva canción "La culpa"

El cantautor Frank Di lanzó su nueva canción "La culpa", un tema muy sincero de desamor fusionando varios géneros muy actuales como lo son el mariachi, pop, urbano y flamenco, dejando en claro su majestuosa interpretación vocal. La canción hace referencia a que es un secreto a voces que la pandemia trajo muchas separaciones sentimentales.

"La culpa" de Frank Di está dirigida a esas personas que siempre las quieren hacer culpables de la ruptura amorosa y que al final, cada quién cuenta su historia a su manera. "Me la echaste toda a mí, tus mentiras siempre culpan a mi verdad, la culpa no es de los dos, yo me propuse voy a olvidarte, y para olvidarte tengo que odiarte, no queda de otra soy egoísta, no te enteraste de esa parte", dice una parte de este tema. "En la canción tratamos de descifrar realmente el por qué y a quien se le echa la culpa", expresó el intérprete.

Frank Di ha participado en programas como La Voz México. Foto: cortesía

Dicha canción formará parte del EP de Frank Di que llevará por nombre "Martha", el cual tendrá canciones con las mismas fusiones (mariachi, pop, urbano y flamenco). "La culpa" fue compuesta por Nestor Yoshimytsu Sanchez Soto y el mismo Frank Di, producido por Andrés Chano Guardado y grabada en la Ciudad de México. El cantautor expresó:

Es la canción que lanzo con más miedo e incertidumbre dado que estamos atravesando una pandemia, pero también es la que más me llena de amor y ritmo, tengo ganas de que sea escuchada en todo el mundo.

El video musical fue grabado en cuatro locaciones con una gran producción (Los Arenales B.C. / Plaza Monumental De Tijuana/ The Wesley / El Taller Danza) en dos días de rodaje, más de 8 horas por día, lo apoyaron cuatro bailarines: Juan Haro, Ivana Lozano, Viviana Gonzales y Guillermo Velázquez). La coreografía estuvo a cargo de la maestra Martha Bonilla, especialista en Flamenco.

Frank Di es originario de Tijuana, Baja California y actualmente radica en la Ciudad de México. Ha participando en programas de televisión como "Tengo talento, mucho talento" (Estados Unidos 2011- 2019), "La Academia" (México 2011) y "La Voz México" (México 2014).

Ha realizado colaboraciones con artistas como Yuri, Rocío Banquells, OV7, Yuridia, Juan Solo, Malú, Aneeka, Banda El Recodo, Ricardo Montaner, Yahir y muchos más. Presentó su primer EP titulado "NO.1" en 2016.

