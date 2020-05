Fred Huerta, un cantautor muy agradecido con la vida

Para el cantautor mexicano Fred Huerta no hay mejor placer que sus canciones, sean tomadas por el público como suyas. La música ha dejado en él mucha paz interior, ya que simplemente disfruta mucho lo que hace: escribir canciones, estar en un escenario, grabar un video.

"Lo que me ha dejado es felicidad, sacar esa energía que tienes para aportar al mundo", expresó en una charla con El Debate, agregando que "la labor nuestra como autores es hacer canciones para que las personas se identifiquen con una historia, se han acercado persona a mí que me dicen, 'parece que esa canción me la escribiste a mí, porque eso precisamente estoy viviendo o viví', entonces, esas son las satisfacciones que le llegan a uno y que te van alimentando y motivando para seguir escribiendo, eso es lo que me deja la música, lo que es Fred Huerta".

Fred Huerta, ganador de forma consecutiva en 2013 y 2014 de los premios ASCAP en Estados Unidos por los temas "Sentimientos encontrados" y "A la basura". Foto: cortesía

El cantautor originario de Tenango de Doria, Hidalgo promociona "Un millón de primaveras", tercer sencillo de su producción discográfica "Sentimientos encontrados". La canción antes mencionada es una de tantas exquisitas letras que escribió en vida el maestro Joan Sebastian.

"Quiero agradecer a esta gran autor que es Joan Sebastian, que ahora está desde el cielo mirándonos y que nos dejó tantas canciones, esa canción desde que yo la escuché me gustó mucho y me imaginé interpretándola, lo hice con todo el cariño y con toda la admiración al señor Joan Sebastián, considero que hicimos un trabajo bonito porque lo hicimos de corazón y la gente lo ha recibido así", comentó Fred Huerta.

Es una canción de un gran autor y también es un compromiso para mí el hacer las cosas en cuestión de covers lo mejor posible, porque la gente merece ese respeto.

Cabe mencionar que el video musical de "Un millón de primaveras" ha tenido muy buen aceptación por parte del público. "Gracias a Dios la gente lo sigue compartiendo, lo sigue apoyando, para nosotros es algo muy importante y digo nosotros, porque somos un equipo de gente quienes estamos trabajando detrás del disco, detrás de los videos, bien contento de poder hacer equipo ya que estamos haciendo un buen click, ellos creen en mí música y yo creo en todos ellos también como equipo".

Fred Huerta puso el alma y el corazón en su álbum

"Sentimientos encontrados", su más reciente álbum, contiene 12 temas entre composiciones propias, co-autorías y algunos covers como "Un millón de primaveras", un álbum de música norteña con saxofón, más bailable y contagiosa.

Pusimos el corazón en el disco, amamos la música y al final de cuentas el público es el juez más importante para nosotros.

Anteriormente fueron lanzados los sencillos "Sentimientos encontrados" y "Lárgate ya".

Fred Huerta se describe así mismo como un soñador, creador de canciones, un trotamundos tratando de aprender, de vivir, de percibir otras formas de vida y un ser sencillo.

Soy un amigo de todos ustedes, apasionado por la música y por escribir canciones, soy un cantautor agradecido con la gente que nos brinda la oportunidad de mostrarles nuestras canciones, un agradecido de la vida y del arte de la música.

El cantautor prepara el lanzamiento de un cuarto sencillo de su álbum; se trata de la canción "Mil tragos de tequila", tema que dedicará a fortalecer el espíritu de los mexicanos ante estos momentos difíciles debido a la pandemia de COVID-19.

