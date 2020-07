Freddie Highmore, de The Good Doctor, encanta con su español fluído

México. El actor Freddie Highmore, protagonista de "The Good Doctor", estuvo como invitado en el programa de televisión "Late Motiv", y para sorpresa del público y la del mismo conductor, habló en español y lo hace bastante bien. El conductor del show lo felicita por ser tan joven, ya que a sus 27 años de edad es reconocido ya como un gran actor y opina de él que tiene un gran futuro en la actuación.

Freddie Highmore desde muy pequeño ha cautivado al público a través de varios de sus trabajos en producciones como "Charlie y la Fábrica de Chocolates", pero últimamente se ha destacado por su participación en la serie de Amazon Prime, "The Good Doctor". De ello, entre otras cosas, habla en "Late Motiv". El video circula en YouTube.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Tuve mucha responsabilidad con mi personaje respecto al tema del autismo, aprendí mucho, vi documentales y conté con un asesor para mi trabajo", comenta el joven acerca de su trabajo en "The Good Doctor", y recuerda que vivió mucho tiempo en Madrid, España. Refiere que la serie citada es muy positiva, optimista e invita a la gente a que la siga viendo.

Freddie Higmore. Foto captura pantalla Instagram

Puedes leer: Bárbara Mori le debe su éxito a Sergio Mayer, dice representante de Noelia

Y en el mismo espacio televisivo recordaron una anécdota que Highmore tuvo cuando audicionó para su trabajo en "The Good Doctor". Citaron que el director no quería a un actor de otra nacionalidad que no fuera la estadounidense. Curiosamente, cuando vio en su prueba a Highmore, él terminó por convencerlo y tuvieron que mentirle respecto a su nacionalidad. Freddie es originario de Londres, Inglaterra.

Freddie Highmore actúa desde que era un niño

Freddie Highmore comenzó su carrera como actor desde que tenía 7 años de edad, en la película "Cosas de mujeres", según información en Wikipedia, y fue co su rostro inocente que cautivó al público rápidamente. Siempre demostró ser un niño bastante inteligente y poco a poco le fueron dando papeles cada vez más importantes en distintos proyectos de cine y televisión.

Freddie Highmore, cuando era niño. Foto de captura pantalla Instagram

En su adolescencia protagonizó "Las crónicas de Spiderwick" junto a Mary-Louise Parker en la que demostró su madurez histriónica. Su trabajo pudo verse en todo el mundo y por consiguiente también admirarse. La serie "Bates Motel" impulsó aún más su talento con su personaje Norman Bates.

Durante los años siguientes participa en varias películas para la televisión, pero su gran oportunidad llega en 2004 al actuar en ‘Descubriendo Nunca Jamás’ ,junto a Johnny Depp y con cuya actuación sorprendió a la crítica. Gracias a este papel, el cineasta Tim Burton lo elige para protagonizar ‘Charlie y la fábrica de chocolate’, en 2005, y a partir de entonces se convierte en uno de los actores infantiles más reconocidos.

Foto captura de pantalla Instagram

Y otras películas que luego llegaron a su vida son ‘Arthur y los Minimoys’ (2006), ‘La brújula dorada’ (2007), ‘Las crónicas de Spiderwick’ (2008), ‘Astro boy’ (2009) o ‘Arthur y la guerra de los mundos’ (2010). Hoy en día es uno de los actores jóvenes más famosos en todo el mundo.

Desde 2017 protagoniza la serie de médicos "The Good Doctor", en la cual da vida al joven cirujano y autista, Shaun Murphy y en la que comparte actuación con Nicholas Gonzalez, Paige Spara, Christina Chang y Hill Harper, entre otros.

Te puede interesar: Adal Ramones quiere volver a Televisa, aseguran en Cuéntamelo ya!