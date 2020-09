Freddie Mercury, de "Queen", cumpliría hoy 74 años

Estados Unidos.- No hay día 05 de septiembre en que los fanáticos alrededor del mundo de la agrupación "Queen" no recuerden a Freddie Mercury, pues es el día de su natalicio. El cantante murió en 1991 a causa del deterioro de su salud tras haber contraído VIH y hoy hubiera cumplido 74 años de edad de no haberse despedido antes.

Hasta la fecha su música, su estilo y su legado sigue vigente en el mundo, la banda que lideró hasta el día de su muerte continúa siendo una importante fuente de ingresos multimillonarios, hasta el punto de homenajearlo con una película ganadora de un Oscar titulada "Bohemian Rhapsody", en honor a una de sus más emblemáticas composiciones.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Farrokh Bulsara, mejor conocido como Freddie Mercury, nació en Zanzíbar, frente a la costa de Tanzania un 05 de septiembre de 1946. La futura estrella creció en una familia parsi oriunda de la India, pero cuando durante su infancia se mudó a Londres, en donde estudió en un internado y a temprana edad demostró su talento para los instrumentos, como el piano.

Freddie Mercury cuando era apenas un bebé. Foto: Instagram

La familia de la estrella regresó a su ciudad natal, donde adolescente Farrokh terminó sus estudios, pero los problemas políticos de la revolución de 1964 los obligaron a salir del archipiélago ubicado en la costa occidental de África y regresaron a Londres de nueva cuenta.

A sus 22 años ingresó a la Escuela de Arte Ealing, donde estudió diseño y tiempo después logró unirse a Ibex, una banda de Liverpool. En agosto de 1969 actuó por primera vez en público. En la escuela logró conocer a Tim Staffell, bajista del grupo Smile, donde tocaban Roger Taylor y Brian May.

Para 1970, Staffell abandonó Smile y Mercury se unió a grupo, que terminó cambiando su nombre a Queen. Tiempo más tarde se incorporó John Deacon como bajista y así quedó definida la formación de la que sería en el futuro una de las más grandes bandas de rock de la historia.

Muy pronto iniciaría una vida llena de éxitos, pero también excesos. Foto: Instagram

Durante esa época, el cantante ya había adoptado su nombre artístico y mantenía una relación con Mary Austin, que después quedaría como algo su pasado, pues asumiría su homosexualidad. Sus primeros discos llegaron; Queen, Queen II y Sheer Heart Attack, con los que darían inicio a una carrera repleta de éxitos.

Años más tarde, en 1975, llegaría su reconocimiento mundial con A Night At The Opera, disco que incluyó temas como 'Love of my life' y 'Bohemian Rhapsody', sin duda una carrera que iba en ascenso para todos los integrantes de grupo, logrando convertirse en una importante agrupación de rock que ha pasado a la historia.

Tras una gran trayectoria juntos, Freddie inició con proyectos solistas, como álbumes que dejaron a todos impactados. Para esa época en que decidió iniciar proyectos por su cuenta, el cantante ya había adquirido VIH. En 1991 inició a encarar a la enfermedad que lo dejó con pocos meses de vida, en noviembre del mismo año, un día 23, anunció al mundo que padecía la enfermedad y al día siguiente murió.

La muerte de Freddie Mercury impactó de una forma impredecible. Foto: Instagram

Su muerte tuvo un fuerte impacto que la venta de sus discos se incrementó de una manera increíble y para 1995, cuatro años después de la muerte de Freddie, se estrena Made in heaven, un disco en el que aparece la voz del cantante y un homenaje póstumo que terminó siendo el disco más vendido de la historia de la banda.