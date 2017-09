Conoce al único y verdadero amor de Freddie Mercury

El cantante que murió a la edad de 45 años a causa del sida conoció a su único y verdadero amor en sus años de juventud.

El desaparecido cantante así lo afirmó durante toda su vida. Ella, Mary Austin fue la persona que estuvo cerca del cantante toda el tiempo y era el amor de su vida, un único amor y ella era una mujer.

Freddie Mercury, hijo de Bomi y Jer Bulsara nació en la isla Zanzíbar en lo que hoy es Tanzania, su nombre original era Farrok Bulsara, sin embargo durante sus años de infancia y adolescencia fue enviado a un internado para llevar a cabo sus estudios y ahí sus compañeros comenzaron a llamarlo con el nombre que sería conocido mundialmente y con el que trascendería a través de los años: Freddie.

En dicha institución a la que fue enviado, el joven empezó a tomar clases de música y se distinguió por participar en bandas escolares en las que siempre destacó para después estudiar en Inglaterra a la Escuela de Arte Ealing en Londres.

En la ciudad antes mencionada conoció a la mujer que estuvo cerca hasta el fin de sus días, Mary Austin, una atractiva chica de cabellera roja, con unos grande ojos verdes y un poco tímida quien trabajaba en Biba, una conocida tienda. Pese a carcterizarse por esa timidez logró robarr el corazón del cantante.

Mary Austin y Freddie Mercury. Foto: De10.mx

Mary conoció a Freddie pero en ese tiempo ella salía con Bian May, un amigo del líder de Queen. Sin embargo, con el paso del tiempo y mientras Mary se daba cita en las reuniones de banda se fue enamorando de Freddie, posteriormente comenzaron a conocerse saliendo juntos, incluso Brian May comentó algna vez que ellos habían nacido el uno para el otro.

La relación de ambos fue complicada debido a que Freddie tenía una vida desenfrenada y solía acostarse tanto con hombres y mujeres, situación que era perdonada por Mary en cada ocasión e incluso ambos se fueron a vivir juntos en Victoria Road y finalmente a Hollan Road.

Fue en el año de 1972 cuando Freddie le dio un anillo a Mary y se pensó que sería el sello del compromiso para formalizar un matrimonio pero eso no fue así. Ella creyó que el cantante tenía otra mujer pero en 1973 finalmente confesó que era bisexual.

Luego de esa etapa de la pareja decidieron terminar su relación amorosa y Mary se fue a vivir a Garden Lodge, justo enfrente de la casa de Mercury. Aunque ya no estaban juntos seguían siendo amigos e incluso el cantante se convirtió en padrino del niño que tuvo con un empresario londinense. Se sabe que además Mercury escribió muchas canciones para su único amor como Love of my life.

También fue nombrada heredera de una parte de su fortuna y aunque Mary fue el amor de su vida, el líder de Queen finalizo sus días por una bronconeumonía que se complicó a causa del sida al lado de Jim Hutton. Cabe destacar que el cantante guardó una profunda amistad con Lady Di y Elton Jhon.

Con información de ABC, Plásticos y Decibelios.

