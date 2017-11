Fredy "El Regio" emprenderá acción legal tras acusación

A poco más de un mes que la standupera Myr Ramírez hiciera pública su acusación de acoso de parte de su colega Fredy Navarro -conocido como Fredy "El Regio", la comediante sostiene que emprenderá acción legal al respecto.

La comediante Myr Ramírez dijo que Freddy "El Regio" la acosó y también la encerró en el baño de un bar. Aseguró que su caso no es aislado de otras colegas

Navarro por su parte ya se está asesorando de manera preventiva, mientras trata de demostrar que la narración de Ramírez está tergiversada, sin embargo, asegura que él no quiere que esto se haga una guerra.

"Me estoy asesorando de manera preventiva. Ella dice que va a interponer un recurso legal. Me llama la atención algo, pasó un año, yo no digo que eso merme las cosas. Ha tenido un mes para hablar con muchos medios de comunicación, se dio tiempo para mandar un comunicado y legalmente nada.

"La asesoría me dice que yo vaya en contra de ella; no es algo de mi interés. Otros me dicen que me espere, que esté preparado. Estamos tratando de evaluar la situación, al final me está afectando, pero no quiero que esto se vuelva una guerra y que se me conozca por esto.

"Tenemos que esperar lo que sea que venga y tratarlo de solucionar en su momento. No sé ahora cómo me vaya a denunciar, esto ha ido creciendo, no sé en qué situación me vaya a involucrar. La gente con la que trabajo me está tratando de apoyar y darle solución", dijo.