¡Frente a frente! Revelan escena eliminada de The Batman con el Joker de Barry Keoghan

Estados Unidos.- Tras un éxito rotundo en las taquillas de todo el mundo, The Batman vuelve a ser tendencia a días de su estreno, esto debido a que Warner Bros. liberó la escena de Batman de Robert Pattinson y Joker de Barry Keoghan que no llegó al corte final de la película y causó gran furor entre sus fanáticos.

Finalmente ha salido a la luz la escena eliminada de The Batman, película dirigida por Matt Reeves, en donde el Caballero de la Noche va a Arkham Asylum y se encuentra con un viejo amigo, nada más y nada menos que el Joker.

Aunque la escena fue corta en la película, Matt confesó que habían filmado una escena completa que no llegó al corte final, aunque ahora se ha liberado y presenta al Joker de Barry Keoghan, generando grandes expectativas para los siguientes filmes.

En la escena eliminada, que tiene una duración de poco más de cinco minutos, se muestra a Batman reencontrándose con Joker en Arkham Asylum, a quien acude en busca de ayuda, pero no logra éxito con su búsqueda.

Lo que más se ha destacado de la escena es la nueva visión de Joker, pues se le aprecia mucho más rudo con una cara repleta de cicatrices, una sonrisa de terror y pedazos sin cabello en la cabeza.

Pese a la gran emoción que generó la liberación de la escena de The Batman, filme protagonizado por el actor Robert Pattinson, es importante mencionar que Matt Reeves no está comprometido con ningún villano en la secuela, lo que no asegura que lo incluya en algún proyecto futuro.

Por otro lado, el director de The Batman adelantó que otros antagonistas de la historia podrían ser Mr. Freeze o Dos Caras, mientras que el protagonista, Robert, compartió que le encantaría ver a su personaje enfrentarse a la Corte de los Búhos.

