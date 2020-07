Frida Kahlo y Chavela Vargas tuvieron un amorío

Frida Kahlo, una de las más reconocidas pintoras mexicanas casada con el también pintor Diego Rivera, es conocida por su vida poco convencional desde su nacimiento en 1907 hasta su muerte el 13 de julio de 1954.

Es recordada tanto por su pintura que gira en torno a sí misma y su sufrimiento, como por haber tenido muchos amantes hombres y mujeres, tales como Tina Modotti, León Trotsky, y su más famosa y controversial relación con la cantante Chavela Vargas.

Chavela Vargas era 12 años menor que Frida, y era conocida en los años 50, consevadores y machistas, por frecuentar bares, beber tequila y fumar tabaco todas la noches; además, por seducir entre versos a las mujeres más hermosas que se encontraba por su camino.

Algunos de los romances de Chavela Vargas, de una lista infinita, se dice que estuvo con Dolores Olmedo, Lola Beltrán, María Félix, Elizabeth Taylor, pero ninguna de ellas tuvo comparación con la relación que mantuvo con la pintora Frida Kahlo.

Chavela Vargas, en sus últimos años, realizó entrevistas donde habló de Frida Kahlo. Contó que se conocieron en una de las tantas fiestas que se hacían en la casa de los pintores, donde se reunían personalidades famosas del mundo del arte y del espectáculo.

Me invitó un amigo pintor, todavía está vivo, Reyes Meza. Me dijo: "Esta noche hay fiesta en casa de Frida ¿vamos?" y fui

Vargas enfatiza que las fiestas en la famosa "Casa Azul" del matrimonio de Rivera y Kahlo asistía mucha gente, muy atractiva y que había mucho amor.

La primera vez que Chavela vio a Frida, la pintora se encontraba en su cama, debido al accidente del camión que le dañó la columna. Contó Chavela que cuando llegó se presentó con la señora de la casa "Buenas noches, señora Kahlo, mucho gusto de conocerla"

Luego de conocerla, Chavela se fue a vivir un tiempo a la casa de Frida y Diego, donde vivieron muy felices como en familia. Muchos señalan que su relación solamente fue platónica, y otros que mantuvieron una relación los tres.

"Fue un deslumbramiento al verle la cara, los ojos. Pensé que no era un ser de este mundo. Sus cejas juntas eran una golondrina en pleno vuelo. Sin tener todavía la madurez de la mujer en mí, pues era muy niña, presentí que podía amar a ese ser con el amor más entregado del mundo, el amor más atado del mundo", comentó Vargas.

Por su parte, Frida Kahlo escribió cartas a su amigo poeta Carlos Pellicer sobre Chavela Vargas:

Carlos, Hoy conocí a Chavela Vargas. Extraordinaria, lesbiana, es más, se me antojó eróticamente. No sé si ella sintió lo que yo. Pero creo que es una mujer lo bastante liberal que si me lo pide no dudaría un segundo en desnudarme ante ella. ¿Cuántas veces no se te antoja un acostón y ya? Ella, repito, es erótica. ¿Acaso es un regalo que el cielo me envía? Frida K.