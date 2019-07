Frida Sofía acepta su error y pide perdón por su comportamiento

Alejandra Guzmán y Frida Sofía, madre e hija, continuan con su pelea mediática. La cantante ofreció recientemente una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante, a quien le aseguró que su hija necesitaba ayuda urgente porque trastorno límite de la personalidad.

Alejandra Guzmán destacó que por muchos años ella trató de ayudar a su hija mediante terapia psicológica, pero que ella no se la puede pasar pidiéndole perdón todo el tiempo. “Comprendo que no está en el mejor momento, he tratado este tema con ella ante terapeutas más de ocho años. Lo que pasa es que yo no te puedo pedir perdón tantos años y que no entiendas a dónde voy, pero ella necesita ayuda".

La llamada Reina de Corazones confesó que su Frida Sofía supuestamente la golpeaba. Ante las declaraciones y acusaciones de su mamá, la joven no se quedó callada y en una serie de videos en sus Instagram Stories comentó: "ya basta de mentirle a la gente, ¿no? ahora qué, ¿estoy madreando o que madreé a Alejandrita? Mejor hay que conseguir testigos. Hay mucha gente, mucha gente que ha sido testigo de tu abuso físico, mental, psicológico, mucha gente, así que shhh, la única violenta, agresiva y abusiva eres tú".

La nieta de la actriz Silvia Pinal, se mostró molesta por el hecho de que su mamá haya dado esta entrevista a Gustavo Adolfo Infante, periodista que ha despotricado en su contra.

"¿Y sabes qué da mucha lastima?, el hecho de que vayas con el asco de Infante que me ha despotricado con mentiras, con rumores, con mamadas y hables de cómo tú eres la víctima, ¿por qué te enojas?, porque estoy cantando, porque estoy realizando mi sueño, el que nunca quisiste que hiciera, ¿por qué te enojas? porque tú solita te expusiste a que te vieran con mi novio, ¿por qué te enojas?”.

Luego de este comportamiento que mostró en sus redes sociales, Frida Sofía pidió perdón y reconoce que ha cometido un gran error. En un comunicado en su perfil de Instagram mencionó:

Escribo este comunicado en reflexión a mi reacción de ayer. Me arrepiento de haber reaccionado de esa manera y no actuado con cordura, en ocasiones el dolor me gana. Estoy trabajando en mí para no seguir repitiendo los patrones que hay en mi familia y ahora me doy cuenta que caí. Hago mi mejor esfuerzo cada día y me doy cuenta que lo mejor que puedo hacer es dedicarme a lo que me apasiona y trabajar todos los días en el perdón.

El perdón es para mí y nadie más, para no seguir dejando que el dolor se apodere de mí y poder vivir en constante amor, paz y felicidad.

No tendría que decir nada de mi mamá porque al final creo que ella hizo lo mejor que pudo con las cartas que se le dieron.

Ella lleva muchos años tratando en pelear sus demonios y no me puedo tomar personal que no lo pueda lograr, su sufrimiento es exactamente eso, la soledad en la que ella vive y que al final aleja a todo el mundo de su vida.

El coraje que tengo es dirigido a esta horrible enfermedad que se llama adicción, algo que nunca pudo combatir y hoy me doy cuenta que no fue personal en conta de mí, aunque creciendo siempre lo sentí así. No le deseo el mal nunca, la reconozco, reconozco su esfuerzo y por eso pienso que hasta ella y yo podemos sanar, lo mejor entre nosotras es la distancia.

Gracias por su atención. Frida Sofía G.