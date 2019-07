Frida Sofía acusa a Alejandra Guzmán, su mamá, de golpearla

Los problemas entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía no se terminan. Ahora, a través de Instagram, Frida Sofía acusa a su famosa mamá de haberla golpeado y en Instagram publica video donde pueden verse las agresiones físicas.

El periodista Gustavo Adolfo Infante entrevistó a Alejandra Guzmán para el programa de televisión "De Primer Mano" y comentó que las cosas entre ellas están realmente mal, a tal grado de que supuestamente Frida Sofía ha golpeado a su mamá.

Frida Sofía no tardó en responder a la declaración Gustavo Adolfo Infante y opina que ya estuvo bueno de decir tantas mentiras.

Una publicación compartida de Alejandra Guzmán (@laguzmanmx) el 15 May, 2018 a las 6:28 PDT

Frida Sofía publica un video en el que enseña moretones y marcas de golpes que supuestamente le hizo Alejandra, su mamá. Lo peor de todo es que la joven, quien acaba de lanzarse de cantante, emplea malas palabas para dirigirse al ser que le dio la vida.

Ahorita les saco videos y fucking fotos de moretones y put...que me metió Alejandra Guzmán. Pin... mentirosa, cul... Yo jamás le he levantado ni un dedo a mi mamá.No he sido más que buena hija con esta diabla”.