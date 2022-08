Frida Sofía ahora es ACUSADA de presunta agresión a una vecina en USA

México. Frida Sofía, la polémica hija de Alejandra Guzmán, ahora es acusada de presuntamente agredir a una vecina en donde vive en USA y en el programa Siéntese quien pueda lo dan a conocer.

“Acabo de sufrir un ataque, me atacó una amiga arriba en su apartamento”, dijo Andrea Wilson, mujer que denunció a Frida Sofía y así se escucha en el video que presentan en el programa Siéntese quién pueda.

De acuerdo a reporte de autoridades, Wilson presentó marcas de “desgarre en la cara y el cuello, contusiones en los ojos y sangre”, y se lo habría ocasionado Frida Sofía.

Andrea asegura que Frida le pidió a ella y a otros amigos que fueran a su casa para "tomar y beber", y repentinamente comenzaron a discutir porque le dijo que quería ir a comprar unas arepas, por lo que Frida comenzó a decirle de groserías.

"Voy a agarrar a mi perro y se me viene encima y la tuve que coger y aventarla, y mis amigos la tuvieron que agarrar del brazo y me pidieron que me saliera corriendo".

Foto de Instagram

Acto seguido, la policía buscó a Frida en su departamento para escuchar su versión del incidente y explicó que Andrea la amenazó y luego se agarraron "de las greñas".

En Siéntese quién pueda también dan a conocer que la fiscalía intentó llegar a un acuerdo con Frida Sofía, pero ella lo rechazó para evitar que afecte su estatus migratorio y sea deportada a México.

Será el próximo 19 de septiembre cuando se realizará una nueva audiencia, y en caso de que Frida Sofía ser encontrada culpable de los delitos de agresión y asalto, podría pasar en la cárcel hasta dos años y medio.

Te recomendamos leer: