Frida Sofía al parecer se aumentó los labios y es atacada

Frida Sofía de 28 años logró una vez más que hablen de ella y lo hizo por medio de un video, donde la belleza de su cuerpo quedó por un lado para que los internautas hablaran sobre el supuesto aumento de labios que se hizo, ya que para muchos de sus fans fue evidente el cambio que se hizo en dicha parte dejando a todos con la boca abierta, pues no quieren que se haga arreglos en su cara.

Fue hace unos días cuando Frida Sofía tomaba el sol en traje de baño, por lo que tomó un video para después subirlo a su cuenta de Instagram, por lo que enfocó la cámara en su rostro por un momento, por lo que de inmediato le llovieron comentarios de todo tipo, desde lo bien que se miraba, hasta lo diferente que lucía, algo que no les gustó.

"Ya te inflaste los@labios wow que mal se ven", "Te inyectaste los labios y horita lo tiene como una tetera del chupete delos niños se te daña", "Que feos tus labios parecen ampollas a punto de reventar", "Mucho silicón en lis labios no original", "Eres hermosa no empieces a#hacerte cosas en tu cara así como eres te ves bien @los labios se te ven que ya no son los que tenías", le escribieron a Frida Sofía en sus redes sociales.