Frida Sofía aparece en redes sociales con nuevos labios al estilo de Kylie Jenner

No es nuevo para Frida Sofía someterse a tratamientos estéticos de belleza, debido a que a muy corta edad decidió hacerse una rinoplastia para lucir una nariz mucho más perfilada y delgada, lo que hizo que se resaltaran sus facciones.

Pero no fue el único video que publicó en el que es evidente el cambio, más tarde lanzó otra publicación en la que también se nota que sus labios son distintos, lo que también se puede probar al ver algunas de sus antiguas publicaciones.

A través de un breve video, la hija de Alejandra Guzmán presumió sus nuevos accesorios, una colección disponible en su tienda en línea. Los piercings son falsos, es decir, no tiene ninguna perforación para usarlos, pero le quedan de maravilla.

México.- La cantante Frida Sofía se volvió el centro de atención en redes sociales al publicar un video en el que aparece presumiendo sus piercings en la nariz y los labios, pero no fueron los accesorios los que se robaron todas las miradas, sino sus labios, que al parecer, los ha aumentado de tamaño.

