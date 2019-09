Frida Sofía arremete en contra de 'La Guzmán' y la llama golfa

Mientras Alejandra Guzmán confesó querer una pronta reconciliación con su hija, la cantante, Frida Sofía, esta última prefiere ignorar sus peticiones y decide insultarla en Instagram al grado de llamarla 'golfa'.

La primogénita de 'La Guzmán' decidió defenderse de todas las personas que la critican por haber abortado a el bebé que esperada de su exnovio, el modelo Christian Estrada, quien de acuerdo con Frida mantuvo una relación más que amistosa con su madre.

Foto: Captura de pantalla

Frida respondió a uno de los comentarios donde era onfedida en una de sus publicaciones de Instagram, la joven escribió:

Jamás le haría pasar un infierno a un ser que no se lo merece. Ya quieren el pinc... baby shower con el asco de trepador y la golfa de la abuela”.

Refiriéndose a su exnovio y a su madre, esto rápidamente se volvió viral, pues el gran insulto de la interprete de 'Ándale' despertó molestias en sus seguidores, quienes le aconsejaron no hablar así de su propia madre, pero Frida prefirió ignorar dichos comentarios.

En el mismo escrito, la joven llamó cínica y egoísta a su madre y explicó que dar a luz a un bebé no te convierte en madre, ella escribió: "Yo no quise ser egoísta y cínica como mi "mamá" por que tengo muy claro que el parir no te hace madre".

Además, en el extenso mensaje que la joven de 27 años escribió, aseguró no haber estado con una salud apta para ser madre soltera, pues su madre y su pareja la habían traicionado estando juntos.

Con esto, Frida Sofía deja claro que en sus planes no está buscar una reconciliación con su madre, quién en distintas entrevistas ya ha mencionado que busca aclarar las cosas con su hija.

En una íntima entrevista que la cantante de rock tuvo con Rodner Figueroa, entre lágrimas explicó que busca un acercamiento con su hija, que asegura es una joven muy buena y a quien extraña muchísimo, pues es la luz de su vida, afirmó.