Frida Sofía ataca en redes a Ferka, la supuesta nueva pareja de Christian Estrada, su ex

México. Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma, ataca en redes a Ferka, la supuesta nueva pareja de Christian Estrada, el ex de ella. La noticia de que Christian y Ferka retomaron su relación sentimental habría molestado mucho a Frida Sofía y por esa razón arremete en su contra con una serie de mensajes ofensivos en redes sociales.

De acuerdo a reporte en distintos portales de noticias, por medio de su cuenta de Instagram, Frida Sofía, quien se lanzó como cantante a mediados de 2019 con el tema Ándale, escribe varias cosas para Ferka y le declara la guerra usando palabras altisonantes. “¿Por qué no dicen nada?. Di algo penferka”, fue el primer mensaje que lanzara Frida.

Y ahora qué pin… leona, ¿no? Todo el mundo ¿Por qué no superas a…? No, el pedo es con ella por pen…, el pedo es contigo ca…, ¿te crees bien pin… leona? Yo te enseño pin… gata”, escribe también Frida Sofía. Y esta no es la primera vez que lo hace. Días atrás, al enterarse que andaba con Estrada también le escribió: “Ferkis linda ¿y el amor propio? Acuérdate que no son chismes cuando hay pruebas. Dile al gato ese (Christian) que aquí lo esperemos.”