Frida Sofía atacada por usar playback en presentaciones en vivo

De nueva cuenta, Frida Sofía se encuentra en el ojo del huracán, en esta ocasión, la joven cantante desató fuertes críticas al subir un par de videos a su cuenta oficial de Instagram en donde interpreta en vivo su primer sencillo 'Ándale'; usuarios aseguraron que hizo playback.

Aunque la joven impactó con un mini short corto y un sensual movimiento de caderas, no se escapó de las habladurías, pues los usuarios de Internet comenzaron a escribirle críticas sobre el supuesto playback que estaba haciendo y los "flojos" movimientos que ofreció a su público.

Playback?? Ke chiste??... te falta bastante." "Por qué no cantas en vivo?" "Nunca esperamos de ti y aún así logras desepcionarnos" "Qué pedo con la gente que aplaude la mediocridad?? Qué no es evidente el play back?? No bueno es que como espectador ya no se puede exigir calidad por que lo interpretan como envidia. Eso explica muchas cosas", se lee entre los comentarios.