Frida Sofía busca novia ante sus malas relaciones con hombres

Frida Sofía estuvo con los conductores Elisa Beristain y Javier Ceriani, del programa de espectáculos en YouTube “Chisme No Like”; ante estos sus seguidores en redes sociales mostraron su preocupación por este encuentro que se llevó a cabo en Miami, Florida.

Los fans de Frida Sofía le advirtieron que la esposa de Pepe Garza y Javier Ceriani, solo se habrían acercado a ella para obtener información y seguir alimentando la polémica en torno a la problemática relación que mantiene con su mamá Alejandra Guzmán y otras integrantes de la Dinastía Pinal.

En la entrevista que tuvo la hija de la "Reina de corazones" para el programa antes mencionado, mencionó que esta dispuesta a mantener un romance con una mujer luego de las decepciones amorosas que ha vivido con sus ex novios. Frida Sofía no dudo en hacer un llamado a la mujer que esté interesada en tener un romance con ella.

Si hay alguna lesbiana que esté interesada en mí...yo ya no quiero hombres.

Ante las palabras de Frida Sofía, el conductor Javier Ceriani le cuestionó: "¿y los hombres que tuviste eran hombres o medios hombres?", a lo que ella respondió: "yo creo que era más mujeres, bueno, no es mujeres, porque no puedes decir eres un hombre o una mujer, pero eran más 'pendinches'...me quiero hacer lesbiana por un momento".

"no, mi amor", le dijo Elisa Beristain. "¿Por qué no?", resaltó Frida.

Anteriormente durante una entrevista con Pati Chapoy para el programa Ventaneando, la nieta de Enrique Guzmán y Silvia Pinal, confesó haber tenido un aborto, tras su relación con Christian Estrada. “No he sido completamente honesta en cuánto a todo lo que ha pasado y el distanciamiento de mi mamá y las razones por las cuales hay una ruptura muy fuerte”.

Sí tuve un aborto y es lo que más me ha dolido en toda mi vida, porque yo siempre he querido una familia y me emocioné mucho.